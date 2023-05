Afefobia: cos'è

L'Afefobia (dal greco apto, "toccare" e phobia, "paura") definisce la paura di essere toccati o di toccare, ovvero la paura del contatto fisico, che può manifestarsi nell'intimità o intensificarsi con alcune persone in particolare.

Chi avrebbe mai detto che un gesto così spontaneo, come per esempio un abbraccio, possa spaventare ed essere motivo di fastidio trasformandosi in una vera e propria fobia, nota in psicologia come afefobia o aptofobia.