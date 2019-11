Afasia di Wernicke: Cos'è? Cause, Sintomi e Cura

L'afasia di Wernicke scaturisce dalla lesione dell'area di Wernicke, ossia l'area cerebrale da cui dipende l'interpretazione del significato delle parole; a provocare la lesione dell'area di Wernicke possono essere varie cause, tra cui: ictus , tumori cerebrali, demenze ed encefaliti . L'afasia di Wernicke è responsabile di: deficit di comprensione del linguaggio parlato e scritto, produzione di frasi prive di senso, difficoltà a ripetere le frasi, tendenza a parlare rapidamente, problemi di scrittura e lettura, anomia e anosognosia. Per formulare la diagnosi di afasia di Wernicke, sono fondamentali: un colloquio medico-paziente, l' anamnesi , l'esame obiettivo, una visita neurologica, una valutazione del linguaggio e un esame radiologico tra la TAC e la risonanza magnetica al cervello . L'afasia di Wernicke è una condizione curabile con risultati più o meno soddisfacenti, mediante terapie che variano da paziente a paziente, a seconda della causa scatenante.

L'afasia di Wernicke è un esempio di afasia fluente ; gli esperti definiscono fluenti le afasie in cui il soggetto coinvolto, a dispetto di un eloquio produttivo e di un'intonazione normale, compone frasi lunghe, che non seguono le regole della sintassi e che contengono parole di prive di nesso.

Conosciuta anche come afasia recettiva, l'afasia di Wernicke non va confusa con l' afasia di Broca (o afasia espressiva ), la quale si caratterizza principalmente per un deficit di produzione del linguaggio.

In medicina, la parola "ictus" indica l'interruzione del rifornimento sanguigno a un'area cerebrale, seguito dalla necrosi di quest'ultima per mancanza di ossigeno.

Le principali cause di afasia di Wernicke sono gli episodi di ictus localizzata a livello dell'area di Wernicke o nelle sue immediate vicinanze.

Sul lobo temporale, l'area di Wernicke occupa la sezione posteriore della cosiddetta circonvoluzione temporale superiore e si trova al confine con la corteccia uditiva primaria (appartenente sempre al lobo temporale) e il lobo parietale . L'area di Wernicke è connessa all' area di Broca localizzata sul lobo frontale dell'emisfero cerebrale dominante: tale connessione è indispensabile a garantire le capacità produttive e comprensive dell'eloquio e della scrittura. Per ulteriori approfondimenti, si consiglia la lettura dell'articolo dedicato: Area di Wernicke: Cos'è e Dove Si Trova? Funzioni e Patologie .

Sintomi

Chi soffre di afasia di Wernicke dimostra un'evidente difficoltà a comprendere il linguaggio parlato e scritto; presenta, inoltre, una capacità di produzione dell'eloquio anomala, tale per cui compone frasi senza senso, usa le parole in modo improprio ecc.

L'afasia di Wernicke, quindi, pregiudica la capacità di comprensione del linguaggio e rende anomala quella di produzione.

Quali sono i Sintomi dell’Afasia di Wernicke?

Tra i tipici sintomi dell'afasia di Wernicke, figurano:

Deficit di comprensione del linguaggio parlato e scritto;

Produzione di frasi prive di senso, in quanto contenenti parole non pertinenti al contesto e/o inventate;

Difficoltà a ripetere le frasi;

Tendenza a parlare rapidamente;

Difficoltà a ripetere ciò che è stato detto da altri;

Problemi di scrittura e lettura;

Difficoltà a chiamare con il loro nome gli oggetti conosciuti (anomia).

Le persone affette da afasia di Wernicke, inoltre, non riescono a rendersi conto che il loro linguaggio è poco comprensibile; conosciuto come anosognosia, questo singolare disturbo rappresenta verosimilmente il motivo per cui il paziente non si corregge quando usa parole inventate e inappropriate al contesto.

La gravità dei sintomi sopraccitati varia da caso clinico a caso clinico, a seconda della severità e dell'estensione della lesioni a carico dell'area di Wernicke.

Condizioni associate

Se il danno cerebrale interessa altre aree funzionali in aggiunta all'area di Wernicke, il quadro sintomatologico sopra descritto si arricchisce di ulteriori disturbi; per esempio, se la lesione al cervello comprende anche l'area di Broca, il paziente manifesterà anche un'incapacità di produzione del linguaggio (la già citata afasia di Broca o afasia espressiva).

L'Afasia di Wernicke pregiudica l’Intelligenza?

Di per sé, l'afasia di Wernicke non pregiudica l'intelligenza del paziente; l'area di Wernicke, infatti, non è correlata alle capacità intellettive, ma controlla esclusivamente la capacità dell'essere umano di comprendere il significato delle parole e di utilizzare quest'ultime in modo appropriato.