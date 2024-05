Afa e umidità: quali effetti sulla salute?

Introduzione Si parla spesso degli effetti pericolosi che le alte temperature possono avere sulla salute, ma in realtà a essere nocivi sono più gli elevati tassi di umidità e l'afa. Infatti, essi possono rendere ancora più intollerabile il caldo e interferire con diversi meccanismi dell'organismo. Ecco perché in queste condizioni, è importante adottare alcune strategie di difesa. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Cosa succede quando fa caldo e c'è umidità? L'umidità è la quantità di vapore acqueo presente nell'aria: più è elevata e più una giornata già calda può essere ancora più difficile da affrontare. Occorre sapere che l'organismo è dotato di un efficiente sistema di termoregolazione, un meccanismo che ha la funzione di mantenere la temperatura interna costante, intorno ai 37° gradi, bilanciando la produzione e la dispersione del calore a seconda delle condizioni esterne. Normalmente, quando fa molto caldo, la produzione di sudore aumenta: esso, infatti, evaporando, raffredda la superficie del corpo. L'afa però blocca la normale sudorazione, di conseguenza la temperatura interna si innalza. Il pericolo è maggiore durante le ondate di calore, ossia un periodo prolungato di condizioni meteorologiche estreme con temperature al di sopra della media associate ad alti valori di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. In estate, in genere l'umidità peggiora perché l'aria calda contiene naturalmente più vapore acqueo dell'aria fredda. Nelle zone limitrofe a specchi d'acqua caldi, poi, l'acqua evapora nell'aria e peggiora ulteriormente l'umidità. Quando i tassi di umidità sono alti, dunque, la temperatura effettivamente percepita dal corpo, chiamata indice di calore, è maggiore.

Astenia Sentirsi esausti al termine di una giornata di caldo umido è normale. L'umidità abbinata alle temperature elevate, infatti, può far sentire un individuo letargico e assonnato. Colpa degli sforzi costanti che l'organismo compie per regolare la temperatura, che consumano energia preziosa. Inoltre, bisogna considerare che in queste condizioni, si perdono molta acqua ed elettroliti, il che non fa altro che accentuare la stanchezza. Bassi livelli di elettroliti come potassio, calcio e magnesio possono intensificare l'astenia. Come intervenire: riposarsi in un luogo fresco e bere molta acqua.

Crampi muscolari La sudorazione abbondante può comportare una perdita di sali minerali, che a sua volta può portare allo sviluppo di crampi. I minerali, infatti, partecipano alla regolazione dell'idratazione, della funzione muscolare, del sistema nervoso e del pH del sangue. Se diminuiscono, per il corpo è più difficile regolare la funzione muscolare, per cui possono subentrare crampi muscolari. Chiamati anche crampi da calore, sono una spia del fatto che il corpo si sta surriscaldando e sta perdendo elettroliti e sono più comuni se si svolgono attività fisiche. Le zone più colpite sono le braccia, le gambe e l'addome. Come intervenire: provare ad allungare in maniera dolce i muscoli coinvolti e a massaggiarli.

Svenimenti In presenza di afa e caldo, per favorire la dispersione del calore il corpo dilata anche i vasi sanguigni. Tuttavia, un'eccessiva vasodilatazione associata a una certa disidratazione provoca una diminuzione della pressione sanguigna. Il risultato è che il flusso sanguigno diretto al cervello rallenta e può subentrare uno svenimento da calore, tecnicamente chiamato sincope da calore, che può essere caratterizzato anche da episodi di vertigini o stordimento. Lo svenimento è più comune quando si compiono sforzi fisici, soprattutto dopo essere stati a lungo in piedi o quando ci si alza improvvisamente dopo esser stati seduti o sdraiati. Come intervenire: reidratarsi e riposare in un luogo fresco.

Colpo di calore Il colpo di calore si verifica quando il corpo non riesce a regolare la propria temperatura e inizia a surriscaldarsi. Inizialmente si manifesta con disturbi come sudorazione eccessiva, vertigini, debolezza, mal di testa, nausea e frequenza cardiaca elevata. L'evento è più frequente in caso di assunzione insufficiente di liquidi e di attività fisica intensa. Se non si interviene, la temperatura corporea interna può aumentare ulteriormente e la situazione può peggiorare con comparsa di confusione, difficoltà di parola, sudorazione eccessiva, pelle calda e secca, nausea, vomito e bassa pressione sanguigna. Come intervenire: chiamare i soccorsi.

Rush cutaneo La sudorazione eccessiva può bloccare i condotti e le ghiandole sudoripare e irritare la pelle causando un rash cutaneo, noto anche con i nomi di miliaria e di eruzione cutanea da sudore. In genere, compaiono piccoli grappoli di minuscole vescicole o protuberanze rosse, che possono provocare anche prurito o sensazione di bruciore. L'eruzione da calore è più frequente a livello di collo, inguine, ascelle, seno e pieghe dei gomiti ed è più comune nei bambini, soprattutto quelli di età inferiore a tre settimane. Come intervenire: cercare di mantenere la pelle asciutta e di evitare di esporsi al caldo. Se l'eruzione cutanea non si risolve da sola, potrebbe essere necessario consultare un medico.