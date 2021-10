La somministrazione per via inalatoria di un farmaco, mediante aerosolterapia, permette un'efficacia terapeutica elevata, soprattutto se si considera:

L'aerosolterapia è una tecnica di somministrazione dei farmaci , usata principalmente per la cura o la prevenzione di malattie da raffreddamento, infiammazioni ed infezioni delle vie aeree . L'aerosolterapia necessita di un dispositivo che riduca le sostanze terapeutiche in microscopici corpuscoli, che riescono a raggiungere con maggiore facilità le mucose di naso, laringe , trachea , bronchi e polmoni .

Come Funziona

In medicina, l'aerosol consiste nella dispersione in un mezzo gassoso (generalmente aria, ma anche ossigeno), di un liquido, una soluzione od una sostanza solida.

Il dispositivo per l'aerosol terapia, chiamato nebulizzatore, trasforma il farmaco in aerosol dalle gocce molto fini. Il liquido, immesso da un ugello, viene disperso da un diffusore, chene consente la veicolazione attraverso l'albero respiratorio. A seguito dell'inalazione, le particelle finissime (solide o liquide), sospese stabilmente nell'aerosol, si depositano e vengono assorbite dalle mucose delle vie aeree. L'aerosolterapia consente di ottenere, quindi, un'azione locale mirata, senza coinvolgere l'organismo a livello sistemico.

Aerosol per adulti e bambini

Questo aerosol a pistone, compatto e maneggevole, permette una nebulizzazione di qualità con ogni tipo di medicinale o di soluzione oleosa.

Nello specifico, gli aerosol a pistone riescono a generare goccioline dal diametro più piccolo rispetto ai nebulizzatori a ultrasuoni. Più “la nebbia” generata è costituita da goccioline piccole, più sarà facile raggiungere le basse vie respiratorie.

Se il medico curante ha prescritto una terapia a base di cortisonici o sostanze oleose, la tecnologia a pistone permette una nebulizzazione corretta senza alcuna alterazione molecolare del farmaco.

Il dispositivo viene spedito congiuntamente ad una maschera adulto e bambino, una forcella nasale, un boccaglio, un’ampolla lavabile e 2 filtri

Questo inalatore a pistone portatile può essere utilizzato per trattare bronchiti, sinusiti, allergie e raffreddori.

Ultra-silenzioso e a basso consumo energetico, il dispositivo è dotato di una batteria al litio ad alte prestazioni che può essere facilmente ricaricata tramite il caricabatterie Micro-USB fornito in dotazione.

Molto comodo da trasportare grazie al peso leggero e alle dimensioni compatte, questo aerosol garantisce un’alta efficienza di atomizzazione e nebulizzazione, che rende più efficace l'assorbimento dei farmaci.

Laica NE2014

Laica apparecchio a pistone per aerosolterapia permette una nebulizzazione fine, consentendo una facile inalazione di tutti i medicinali, compresi quelli oleosi come cortisonici, oli essenziali e sospensioni. Grazie alla sua tecnologia trasforma infatti i medicinali liquidi in micro-goccioline facilmente inalabili, che raggiungono la parte più profonda del tratto respiratorio, generando beneficio immediato.Dotato di un pratico supporto per ampolla, l'apparecchio comprende un nebulizzatore, una maschera da adulto e una pediatrica, una forcella nasale, una ampolla, un tubo aria, un boccaglio e 5 filtri.

OMRON C102 Total Nebulizzatore 2 in 1

OMRON C102 Total è invece una soluzione che combina un nebulizzatore con una doccia nasale per trattare le patologie respiratorie e offrire così sollievo immediato. Il dispositivo può essere usato sia da adulti che da bambini ed è in grado di rimuovere efficacemente gli allergeni e le particelle che rendono difficile la respirazione, alleviando sintomi quali naso che cola, starnuti o prurito agli occhi. OMRON è dotata di una maschera per bambini e una per adulti in PVC.

Medisana IN 500 Inalatore

Con l'inalatore IN 500 di Medisana è possibile trattare in modo mirato malattie delle vie respiratorie superiori e inferiori come raffreddori o asma. Il dispositivo nebulizza i principi attivi attraverso l'utilizzo della moderna tecnologia di compressione dell'aria. La nebulizzazione più fine raggiunge infatti un'efficacia particolarmente elevata. L'inalatore è dotato di un set nebulizzatore con un tubo dell'aria lungo due metri, un boccaglio, un adattatore per il naso per adulti e bambini, una maschera per adulti e una per bambini e cinque filtri di ricambio dell'aria.

NEBULA - sistema completo a pistone

L'apparecchio per aerosolterapia Nebula è indicato per la terapia inalatoria mirata delle alte e delle basse vie respiratorie, grazie alle due ampolle speciali: Rinowash e Nebula Spacer. Il dispositivo è compatibile con tutti i farmaci in quanto dotato di un compressore di tipo pneumatico e interamente costruito con materiali biocompatibili di alta qualità. La doccia nasale micronizzata per la cura e il lavaggio delle vie aeree superiori, inoltre, garantisce una deposizione ottimale della soluzione nebulizzata in tutta la cavità nasale fino al rinofaringe, ovvero dove i normali spray nasali non arrivano.

Beurer IH 55 Aerosol

L'inalatore a Membrana Oscillante di Beurer è indicato per il trattamento della maggior parte dei disturbi che colpiscono le vie respiratorie superiori ed inferiori come ad esempio raffreddore, asma e allergie. Grazie alla produzione costante di un elevato numero di piccole particelle, che penetrano in profondità, riesce a dare sollievo anche dove i tradizionali bagni di vapore falliscono. Dotato di tecnologia a Membrana Oscillante, che consente il passaggio anche alle particelle più piccole del farmaco, garantendo una nebulizzazione molto più mirata, efficace e veloce, il dispositivo funziona a batterie, così da poterlo utilizzare facilmente anche in viaggio.