Aerofobia: cosa è

L'aerofobia (o aviofobia), comunemente nota come la paura di volare, è una forma di ansia che colpisce molte persone in tutto il mondo; in Italia si stima che riguardi, anche in forma leggera, almeno una persona su due (fonte DOXA).

L'aerofobia consiste in una paura associata al viaggiare in aereo e può manifestarsi con diverse intensità. In alcuni casi il solo pensiero di viaggiare per via aerea può provocare una forte paura che porta all'evitamento della situazione, in altri casi i sintomi possono manifestarsi già prima del volo, per poi presentarsi in forma più acuta quando si è a bordo del mezzo. Questa fobia, come altre, si definisce irrazionale poiché non è associata a un pericolo reale: statisticamente i voli in aereo sono più sicuri, ad esempio, dei viaggi in automobile. Chi ha paura di volare lo sa bene, eppure questo non basta per superare l'aerofobia.