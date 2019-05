L'espansione del tumore in sedi diversi da quella d'origine muta, inevitabilmente, anche le finalità della terapia: se per le neoplasie ai primi stadi lo scopo terapeutico è conseguire la guarigione, per le neoplasie agli stadi più avanzati lo scopo dei trattamenti è sintomatico- palliativo , in quanto le possibilità di guarigione sono ridotte al minimo.

L'approccio chirurgico nei confronti dell'adenocarcinoma del colon varia in funzione dello stato di avanzamento della neoplasia (stadio della neoplasia).

In presenza di adenocarcinomi del colon allo stadio A limitati alla mucosa intestinale, i possibili approcci chirurgici sono due, entrambi minimamente invasivi: la cosiddetta resezione endoscopica della mucosa e la rimozione tramite tecnica laparoscopica.

In presenza di un adenocarcinoma del colon allo stadio B e tumori al colon allo stadio C ritenuti curabili, la terapia chirurgica consiste nell'asportazione del tratto di intestino crasso in cui risiede la massa tumorale; a seconda della sede del tumore, l'intervento di asportazione effettuato in tali circostanze può consistere in: colectomia parziale (per tumori con sede nel colon), l'escissione mesorettale (per tumori con sede nel retto che hanno oltrepassato di poco la mucosa), la resezione anteriore bassa con anastomosi (per tumori con sede nella parte superiore del retto)e la resezione addomino-perineale (per tumori con sede vicino all'ano).

È da segnalare che questo tipo di approccio chirurgico è associato alla ricanalizzazione intestinale e, talvolta, anche alla rimozione dei linfonodi regionali.

In presenza di adenocarcinomi del colon allo stadio D e allo stadio C ritenuti non curabili, la terapia chirurgica consiste in interventi di colectomia totale oppure in operazioni finalizzate a disostruire il canale intestinale dalla massa tumorale, la quale, per via delle grandi dimensioni, è responsabile del già citato fenomeno di occlusione intestinale (o blocco intestinale).

È da segnale che in presenza di tumori a uno stadio molto avanzato è previsto anche, laddove possibile, l'intervento di asportazione degli organi raggiunti dalle metastasi.

Radioterapia e Chemioterapia

La radioterapia consiste nell'esposizione di una massa tumorale a una certa dose di radiazioni ionizzanti ad alta energia, con lo scopo di distruggere le cellule neoplastiche.

La chemioterapia, invece, consiste nella somministrazione, per via endovenosa o per via orale, di farmaci in grado di uccidere le cellule in rapida crescita, tra cui anche le cellule di un tumore.

In presenza di un adenocarcinoma del colon, radioterapia e chemioterapia possono trovare impiego come:

Trattamenti pre-chirurgici (o neoadiuvanti ), per ridurre le dimensioni della massa tumorale in modo da facilitarne la successiva rimozione.

(o ), per ridurre le dimensioni della massa tumorale in modo da facilitarne la successiva rimozione. Trattamenti post-chirurgici (o adiuvanti ), per distruggere le cellule tumorali che potrebbero essere sopravvissute dopo la terapia chirurgica.

(o ), per distruggere le cellule tumorali che potrebbero essere sopravvissute dopo la terapia chirurgica. Trattamenti sintomatici-palliativi, quando, a causa della disseminazione di metastasi in varie parti dell'organismo, risulta impraticabile un'efficace asportazione del tumore.

Terapia Mirata

La "terapia mirata" è un trattamento a base di farmaci particolari (es: bevacizumab, ramucirumab, cetuximab, panitumumab, regorafenib ecc.), che contrastano specificatamente tutto ciò che favorisce la crescita e lo sviluppo delle cellule tumorali.

Nel trattamento dell'adenocarcinoma del colon, la "terapia mirata" trova impiego come rimedio sintomatico nei confronti delle neoplasie a uno stadio avanzato.