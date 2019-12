Adduttori: Cosa sono? Anatomia e Funzioni

Passanti per l'inguine e l'interna coscia, gli adduttori sono in tutto 7 e si chiamano: adduttore breve , adduttore lungo , grande adduttore , piccolo adduttore, pettineo , gracile e otturatore esterno. Come altri muscoli del corpo umano , anche i muscoli adduttori presentano una certa suscettibilità a subire contratture , stiramenti o strappi e a sviluppare infiammazioni a carico dei tendini d'origine o di inserzione.

Esempio di enartrosi , l'anca si forma per effetto della combinazione tra la testa del femore (osso della coscia) e l' acetabolo dell' osso iliaco (uno delle varie ossa del bacino ); inoltre, come tutte le articolazioni principali del corpo umano, gode della presenza di legamenti (per la stabilizzazione), borse sinoviali (per l'ammortizzazione) e muscoli (per il movimento).

Conosciuti anche come muscoli adduttori dell'anca o semplicemente muscoli adduttori , gli adduttori si contrappongono in un certo senso ai muscoli abduttori dell'anca , i quali, com'è intuibile, consentono il movimento di abduzione dell'anca, cioè il movimento di allontanamento della coscia (e dell'arto inferiore) dal piano sagittale.

Gli adduttori sono i muscoli del corpo umano che consentono il movimento di adduzione dell'anca , ossia il movimento di avvicinamento della coscia (e, più in generale, dell' arto inferiore ) al piano sagittale mediano (piano ideale che ripartisce antero-posteriormente il corpo umano in due parti uguali e simmetriche).

Il pettineo è un muscolo piatto e quadrangolare, situato alla base del triangolo femorale. Per un tratto del suo decorso, il muscolo pettineo transita per il compartimento anteriore della coscia.

Il grande adduttore è un muscolo di forma triangolare, situato in profondità, sotto i già descritti muscoli adduttore breve e adduttore lungo, e sotto il muscolo gracile. Il muscolo grande adduttore è divisibile in due porzioni: la componente pubofemorale e la componente ischiocondilare; tali componenti differiscono per origine, decorso e inserzione terminale.

In generale, i muscoli adduttori si estendono da una zona di pube e/o ischio (origine) a un'area della superficie mediale posteriore del femore (inserzione terminale); questo vuol dire che, in un corpo umano, i muscoli adduttori transitano sicuramente per l'inguine e lungo l'interno coscia.

Funzione

A cosa servono gli Adduttori?

In virtù della loro localizzazione e del loro decorso anatomico, gli adduttori sono i garanti del movimento di adduzione dell'anca; nel quotidiano, questo movimento – che, come si è detto in precedenza, consiste nello spostamento della coscia verso il piano sagittale mediano – si verifica, per esempio, tutte le volte che si accavallano le gambe in posizione seduta o quando, durante un'attività sportiva come il calcio, si compiono i gesti tecnici del passaggio o del tiro.

I compiti dei muscoli adduttori, tuttavia, non si limitano a permettere il movimento di adduzione dell'anca; i muscoli in questione, infatti, concorrono, insieme ai muscoli abduttori dell'anca, alla stabilizzazione del bacino durante attività come la camminata o la corsa; inoltre, alcuni di essi partecipano in modo determinante ad altri movimenti dell'articolazione dell'anca: