Addormentarsi sul Divano: perché poi non si riesce più a riprendere sonno?

È una situazione molto comune, che è capitata, se non a tutti, sicuramente a molti: addormentarsi sul divano mentre si guarda la televisione , ma anche mentre si legge un libro o si naviga in internet, e poi risvegliarsi senza più riuscire a prendere sonno una volta che ci si è trasferiti nel letto. Come mai capita? E come evitarlo?

Addormentarsi spesso sul divano: quali rischi

Non riuscire più a prendere sonno dopo che ci si è risvegliati da un pisolino serale più o meno lungo sul divano è sicuramente spiacevole. Tuttavia, se questo inconveniente accade una volta o qualche volta, per quanto fastidioso, in genere non impatta in modo significativo sulla qualità della vita.

Al contrario, se succede regolarmente o comunque abbastanza di frequente può avere ripercussioni sul sonno a lungo termine, sulla produttività, sul benessere e sulla salute della persona. Per esempio, può causare cali di attenzione e concentrazione diurni, irritabilità e nervosismo, sbalzi di pressione, mal di testa, con importanti ripercussioni sulla vita quotidiana.

Non solo: se ci si addormenta in un luogo non idoneo, con la luce della tv, suoni e rumori, il cervello tende a restare sempre "sveglio" e in allerta, e questo non fa che sottoporlo a un lavoro extra che lo logora. Per questo, quello dell'addormentamento frequente sul divano è un problema da non sottovalutare.