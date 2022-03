Introduzione

A molte persone succede più o meno spesso, soprattutto in periodi di solitudine, di addormentarsi davanti alla tv, non sempre consapevolmente. Alcuni studi hanno evidenziato come questa abitudine causi effetti negativi sul dormire bene e il sonno ristoratore. Il cervello, con la luce accesa della tv, suoni e rumori, tende a restare sempre "sveglio", quindi in allerta, e sottoposto ad un extra lavoro quando in realtà sarebbe il momento del riposo. Mentre dormiamo, infatti, esso continua a monitorare l'ambiente, restando nel precario equilibrio tra il sonno e la necessità di rispondere agli stimoli, e quindi a svegliarsi. Secondo quanto rilevato dai ricercatori austriaci di Salisburgo, in uno studio pubblicato sul Journal of Neuroscience, il cervello resta attivo perché sollecitato da voci e suoni che provengono dalla tv, anche se sono voci sconosciute.

I ricercatori hanno misurato l'attività cerebrale di 17 adulti addormentati, in risposta a voci familiari e sconosciute. Le voci sconosciute hanno suscitato più complessi K, cioè onde cerebrali legate a disturbi sensoriali del sonno, rispetto a voci familiari. Le risposte del cervello alla voce sconosciuta, come quella che esce dalla tv, ad esempio, si sono ripetute con minor frequenza con il passare della notte, e la voce è diventata più familiare. Ciò evidenzia che il cervello è ancora in grado di apprendere durante il sonno, ed è quindi costantemente in allerta.