Acqua del rubinetto: fa male per i calcoli renali?

Si definisce potabile un'acqua limpida, inodore, insapore, incolore e innocua, priva cioè di microrganismi patogeni e sostanze chimiche nocive per l'uomo". Per stabilire l'idoneità al consumo di un'acqua potabile, occorre valutare determinati caratteri di origine fisica, chimica e microbiologica. Tali parametri sono regolati da disposizioni legali che si rinnovano ed aggiornano con regolarità, e cambiano a seconda dei diversi territori italiani.

C'è una correlazione tra bere acqua del rubinetto e la formazione di calcoli renali? Molti ritengono che la durezza dell' acqua potabile causi il problema della calcolosi , l'Istituto Superiore di Sanità, tuttavia, definisce questa connessione causa-effetto come una "falsa convinzione", e aggiunge senza mezzi termini che, "pensare che bere l'acqua del rubinetto, anche quella ad elevato residuo fisso , vale a dire ricca di sali di calcio e magnesio, possa favorire la formazione di calcoli renali." Quindi la risposta viene evidenziata subito: no, non causa la formazione dei calcoli.

Acqua Potabile e Calcoli

Chiarita la mancata connessione negativa tra l'introduzione di acqua del rubinetto e calcolosi renale, approfondiremo le ragioni del contrario, e quindi che bere molti liquidi sia fondamentale per la prevenzione della formazione degli stessi calcoli. La concentrazione di calcio dell'acqua potabile non aumenta il rischio di calcolosi, perché i propri parametri sono costantemente monitorati. In generale, gli esperti, caldeggiano il consumo di acque con un residuo fisso basso anzichè quella del rubinetto, ma quest'ultima non ha effetti contrari.

I calcoli sono formati essenzialmente da ossalato di calcio e hanno una forte predisposizione genetica. Se ad esempio in famiglia ci sono o ci sono stati in passato diversi casi di calcolosi renale, è più facile svilupparli. Bere acqua è sempre importante, ma in questi casi lo è ancora di più. Tra tutte le acque in commercio -ma anche che sgorgano dal rubinetto di casa a seconda delle zone e delle fonti - quelle con valori modesti di calcio sono le più indicate in caso di calcolosi, e per prevenire la formazione dei calcoli renali.