Acqua nel ginocchio: quali esercizi fare per migliorare la mobilità?

Quali esercizi fare? Gli esercizi utili in caso di acqua nel ginocchio comprendono esercitazioni per la mobilità articolare, per il rinforzo muscolare e per l'allungamento muscolare (stretching). Si tratta di attività molto semplice e leggere, che non richiedono particolari attrezzature e che si possono svolgere anche a casa. Se un esercizio provoca dolore, è meglio abbandonarlo, almeno temporaneamente (fino a quando non si ha più male). È fondamentale avere costanza; l'ideale sarebbe alternare un giorno di esercizi a un giorno di riposo, per evitare di sovraccaricare eccessivamente l'articolazione. Venendo al dunque, ecco quali sono gli esercizi più praticati e descritti in questo articolo: Flessione del ginocchio da seduto con scivolamento del tallone (Seated hell slides);

Flessione del ginocchio da disteso con scivolamento del tallone (Heel slides);

Prone hang;

Quad sets;

Hamstring curl;

Stretching degli ischiocrurali;

Stretching del quadricipite. Quali sono i movimenti del ginocchio? Prima di analizzare nei dettagli i singoli esercizi, è fondamentale ripassare i movimenti del ginocchio. Questa articolazione può compiere due movimenti principali, che sono la flessione e l'estensione: La flessione del ginocchio è il movimento che avvicina la gamba alla parte posteriore della coscia e il tallone ai glutei; detto altrimenti, è il movimento che riduce l'angolo tra coscia e gamba.

è il movimento che avvicina la gamba alla parte posteriore della coscia e il tallone ai glutei; detto altrimenti, è il movimento che riduce l'angolo tra coscia e gamba. L'estensione del ginocchio è quasi esclusivamente il movimento di ritorno dalla precedente flessione. Per via della sua conformazione anatomica, infatti, il ginocchio non ammette movimenti di ipertestensione, se non di pochi gradi (5-10°). Il ginocchio, inoltre, può compiere anche due movimenti di rotazione (interna ed esterna), possibili solo a ginocchio flesso di 90°.

Flessione del ginocchio da seduto (Seated hell slides) Sedersi su una sedia con i piedi ben saldi a terra. Optare per una sedia che permetta di formare un angolo di circa 90° tra coscia e gamba.

Incrociare gli arti inferiori a livello delle caviglie, facendo attenzione a porre l'arto sano sopra quello sofferente. Ne risulterà che il piede dell'arto sano è staccato dal pavimento.

Con l'aiuto dell'arto sano, spingere la gamba sofferente all'indietro, facendola scivolare fin dove possibile e fin dove non crea dolore.

Il movimento generato è una flessione di ginocchio.

Il movimento generato è una flessione di ginocchio. Tenere la posizione per qualche secondo. Poi tornare alla posizione di partenza. Se tornare in posizione di partenza risulta difficoltoso, è possibile aiutarsi collocando l'arto sano dietro quello sofferente e spingere in avanti.

Ripetere 10 volte per 3 serie. Questo esercizio si può eseguire anche su una base di appoggio più alta, come per esempio un tavolo; attenzione, però, perché questa variante priva l'esecutore del contatto col pavimento, il quale costituisce una sorta di guida. Un'altra alternativa è quella di posizionare un asciugamano sotto il piede dell'arto sofferente ed effettuare lo scivolamento senza l'aiuto dell'altro arto; l'asciugamano, infatti, facilita la flessione del ginocchio. Scopo dell'esercizio Migliorare la flessione del ginocchio.

Flessione del ginocchio da disteso (Heel slides) Shutterstock Sdraiarsi sulla schiena con gli arti inferiori distesi, avendo cura di porre sotto il piede dell'arto dolente un piccolo asciugamano o anche un foglio di carta.

Piegare l'arto sofferente, eseguendo un movimento di flessione del ginocchio. L'appoggio del piede sull'asciugamano o sul foglio riduce l'attrito e facilita lo scivolamento.

Flettere il ginocchio fin dove possibile e fin dove è indolore.

Tenere la posizione raggiunta per qualche secondo. Poi tornare alla posizione di partenza.

Ripetere 10 volte per 3 serie. Scopo dell'esercizio Migliorare la flessione del ginocchio.

Prone Hang Sdraiarsi a pancia in giù su un appoggio sufficientemente rigido, come un tavolo o un lettino da fisioterapista, con gli arti inferiori a partire da appena sopra il ginocchio a penzoloni.

Posizionare un asciugamano arrotolato appena sopra il ginocchio tra coscia e base di appoggio.

Rilassarsi e lasciare che, per gravità, l'arto sofferente cada verso il basso. La presenza dell'asciugamano tra coscia e base di appoggio favorisce l'iperestensione del ginocchio, così che sia possibile recuperare alcuni gradi di movimento.

Mantenere la posizione per 20-30 secondi e poi riposarsi.

Ripetere l'esercizio 3 volte. In una fase più avanzata, è possibile aggiungere una cavigliera di 1-2 kg alla caviglia, in modo da favorire l'iperestensione e recuperare gradi di movimento. Scopo dell'esercizio Migliorare l'estensione del ginocchio.

Quad Sets Sdraiarsi sulla schiena, con gli arti inferiori distesi.

Flettere il ginocchio dell'arto sano e appoggiare il piede saldamente a terra.

Porre un asciugamano arrotolato sotto il ginocchio dell'arto sofferente.

Contrarre i muscoli della coscia, premendo sull'asciugamano presente sotto il ginocchio. L'asciugamano aiuta a contrarre correttamente il muscolo desiderato.

Mantenere la contrazione per qualche secondo. Poi rilasciare.

Ripetere la contrazione 10 volte per 2-3 serie. Scopo dell'esercizio Rinforzare il quadricipite, un muscolo fondamentale nel garantire la stabilità del ginocchio; migliorare l'allineamento della rotula; migliorare il movimento di estensione del ginocchio.

Hamstring curl Shutterstock Posizionarsi in piedi con i piedi larghi all'incirca quanto i fianchi.

Flettere il ginocchio, avvicinando il tallone del piede al gluteo omolaterale.

Mantere la posizione per qualche secondo. Poi rilasciare e tornare alla posizione di partenza.

Eseguire 10 ripetizioni per 3 serie complessive. Di questo esercizio esistono diverse varianti. Una variante prevede di compiere il medesimo movimento da sdraiato a pancia in giù su un supporto sufficiente rigido e con il piede dell'arto sofferente che sporge al di fuori della base di appoggio. Un'altra variante prevede l'aggiunta di una cavigliera da 1-2 kg, in modo da rendere più difficile il sollevamento della gamba; l'uso della caviglia è possibile sia nella versione da in piedi, sia in quella da disteso. Scopo dell'esercizio Rinforzare i muscoli ischiocrurali, anche noti come flessori della coscia; migliorare la flessione del ginocchio.

Stretching degli ischiocrurali (o hamstring) Shutterstock Sdraiarsi sul pavimento sulla schiena, con le gambe completamente distese.

Con entrambe le mani, afferrare la parte posteriore del ginocchio dell'arto sofferente e flettere l'articolazione verso il petto fin dove possibile e fin dove non crea fastidio. Si dovrebbe sentire che i muscoli dietro la coscia si allungano.

Se una persona è particolarmente rigida, può avvertire l'allungamento anche con la gamba piegata; al contrario, se gode di una discreta elasticità muscolare, per trarre beneficio dall'esercizio, deve distendere completamente la gamba, puntando il piede verso l'alto.

Mantenere l'allungamento per 20-30 secondi; in una fase successiva, il minutaggio si può estendere anche a 45-60 secondi. Poi rilasciare e riposarsi qualche secondo.

Ripetere l'allungamento per 3 volte complessive. Se porre le mani dietro al ginocchio per il tempo richiesto è difficoltoso, è possibile aiutarsi con un telo o un asciugamano arrotolato posto dietro al ginocchio e mantenuto alle estremità con le mani; in alternativa, il telo arrotolato si può mettere sulla pianta del piede dell'arto sollevato e tirare le due estremità verso il basso con le mani. Scopo dell'esercizio Allungare la muscolatura posteriore della coscia.