Acqua di mare: perché berla è pericoloso?

Anche se nella maggior parte dei casi le conseguenze per l'organismo non sono gravi, bere acqua di mare in grande quantità può portare a diversi eventi negativi, tra i quali disidratazione , problemi ai reni e altro.

Nell'acqua di mare in generale si trovano i sei ioni principali: sodio , cloruro, solfato, magnesio , calcio e potassio , ma seppur in concentrazioni minori possono essere presenti anche bromuro, fluoruro , boro, azoto inorganico, carbonio inorganico, stronzio e fosforo inorganico.

Ovviamente i mari non sono tutti uguali e la concentrazione salina varia da uno all'altro ma in media si può dire che la salinità del mare è pari a circa il 35‰ (35 grammi per 1 kg d'acqua). Il Mar Mediterraneo però, ad esempio, è più salato (38-39 ‰), per non parlare del Mar Rosso (43 ‰). Gli Oceani, invece, sono mediamente più salati.

Quali rischi si corrono bevendola?

Bruciore a gola e naso

Disidratazione

Danni ai reni

Dermatiti

Gastroenteriti

Capita a tutti, durante un tuffo o una nuotata, di bere un po' di acqua di mare. Se si parla di piccole quantità questo evento non comporta nulla se non un leggero bruciore alla gola e al naso, nel caso l'acqua risalga fino a lì.

Se però le quantità di acqua ingerita sono maggiori qualche rischio per la salute può verificarsi, a causa dello squilibrio idrosalino che si creerebbe. Mantenere in equilibrio acqua ed elettroliti all'esterno e all'interno delle cellule è fondamentale e per farlo il corpo umano si avvale di un processo noto come osmosi, che permette il passaggio dell'acqua tra due soluzioni a concentrazioni diverse separate da una membrana semipermeabile, come quella che riveste le cellule.

Normalmente l'acqua passa da una soluzione più diluita come le cellule a una più concentrata come il plasma o l'ambiente extracellulare; mentre se nelle cellule c'è troppo sale, l'acqua compie il processo inverso, fino a raggiungere la stessa concentrazione in tutte e due le parti.

Anche se può sembrare un controsenso, bere acqua di mare disidrata e il motivo è che appena entra nell'organismo questo inizia a lavorare per liberarsi del sale in eccesso e non alterare l'equilibrio cellulare. Per farlo il mezzo di cui dispone è una maggiore produzione di urina, che porta quindi ad espellere più acqua di quella che si è introdotta.

Se questo evento diventa importante o si ripete diverse volte, nei casi più gravi può portare a una disidratazione importante. I sintomi ai quali prestare attenzione, oltre alla sete, sono giramenti di testa, spossatezza, crampi e bocca particolarmente asciutta.

Sempre per colpa dello stesso meccanismo di osmosi, bere troppa acqua di mare alzerebbe molto la concentrazione di sale nel sangue, che costringerebbe i reni a un lavoro extra e ad essere eccessivamente sotto pressione.

Bere l'acqua marina può anche portare a gastroenteriti, dermatiti, salmonellosi, meningoencefalite e altre patologie più o meno gravi, dovute alla potenziale presenza in mare di agenti patogeni, inquinanti industriali o provenienti da imbarcazioni e batteri fecali come Enterobatteri, Streptococchi ed Escherichia coli, che possono entrare nell'organismo tramite bocca, naso e occhi.

