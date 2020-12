Acidità e Bruciore di Stomaco

Il bruciore di stomaco , detto anche pirosi o acidità gastrica, è un sintomo comune di problemi diversi. Tale condizione è talmente frequente che è davvero difficile trovare persone che non abbiano mai sofferto dei classici sintomi associati all'acidità di stomaco. Solitamente, il paziente riferisce una fastidiosa sensazione di bruciore, che insorge nello stomaco e, con ondate più o meno intense, tende a risalire in alto verso il collo.

Trattamento

Tutte queste condizioni responsabili di bruciori di stomaco sono aggravate dall'acidità gastrica che, quando eccessiva, può superare lo strato di muco che protegge la parete dello stomaco, irritandone la mucosa fino a causare vere e proprie ferite. Per lo stesso principio, l'irritazione della mucosa esofagea in risposta al reflusso, è direttamente proporzionale all'acidità del contenuto gastrico.

Farmaci

La terapia farmacologia del bruciore di stomaco è quindi incentrata sull'utilizzo di medicinali antiacidi, procinetici (per accelerare lo svuotamento gastrico e ostacolare il reflusso) ed antisecretivi (per diminuire la secrezione gastrica).

Rimedi

Nonostante l'efficacia di questi farmaci, quando si parla di acidità di stomaco è frequente il ricorso ai "consigli dell'amico" e, più in generale, all'automedicazione. Il rimedio più conosciuto è il bicarbonato di sodio che allieva velocemente l'acidità, ma che altrettanto rapidamente tende a perdere il suo effetto positivo, fino ad esacerbare i sintomi del disturbo. Analogo discorso può essere fatto per il latte. Inoltre, il bicarbonato di sodio è controindicato in gravidanza, insufficienza renale ed ipertensione, poiché aumenta il quantitativo di sodio assorbito.

In presenza di dispepsia le prescrizioni fitoterapiche sono varie e comprendono, solo per citare qualche esempio, mucillagini, aloe, menta, genziana maggiore, carciofo, tarassaco, assenzio, cardo benedetto, cumino, finocchio e rabarbaro.

Importanza della visita medica

Indipendentemente dall'efficacia di questi rimedi "fai da te", prima di prendere qualunque iniziativa è buona regola interpellare il proprio medico curante. I farmaci antiacidi vanno infatti intesi come rimedi di emergenza, utili per curare il dolore legato all'acidità di stomaco. Quando il bruciore persiste, il consulto medico è d'obbligo, poiché consente di individuarne le cause ed intraprendere tempestivamente la terapia più adeguata.

Anche se un'accurata indagine amnestetica può indirizzare il medico verso una diagnosi precisa, i sintomi correlati al bruciore di stomaco non costituiscono un criterio diagnostico certo, in quanto, come abbiamo visto, possono essere comuni a diverse affezioni che interessano l'apparato digerente. Spesso, per escludere la presenza di patologie specifiche, sono necessarie indagini diagnostiche come la radiografia delle prime vie digestive, la pHmetria e la manometria esofagea.

In attesa del referto possono essere utili i seguenti consigli di carattere generale:

La dieta, innanzitutto, dev'essere all'insegna della sobrietà. Pasti poco sostanziosi ma frequenti, basati su alimenti di facile digestione e sulla moderazione di quelli irritanti, aiutano a tenere sotto controllo bruciori ed acidità. Andrà invece limitato il consumo di succhi di frutta (pH 3-5), caffè, Coca-Cola (pH 2,3) e tutte le sostanze che stimolano la secrezione gastrica.

Anche l'abolizione del fumo, unitamente al rispetto dei giusti tempi di masticazione, aiuta a ridurre l'intensità del bruciore. Per ulteriori consigli vedi: dieta e reflusso gastroesofageo.

