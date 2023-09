Aciclovir: a cosa serve e come si prende? Effetti collaterali

A cosa serve il farmaco Aciclovir? Indicazioni Terapeutiche: quando si usa l'Aciclovir? L'utilizzo dell'aciclovir è indicato per: Trattamento delle infezioni della pelle provocate da Herpes simplex, incluso l'Herpes genitalis primario e recidivante (somministrazione orale);

Soppressione delle recidive da Herpes simplex in pazienti immunocompetenti (somministrazione orale);

Prevenzione delle infezioni da Herpes simplex in pazienti immunocompromessi (somministrazione orale ed endovenosa);

Trattamento della varicella e dell'Herpes zoster (somministrazione orale);

Trattamento delle infezioni cutanee da Herpes simplex, compreso l'Herpes genitalis primario o ricorrente e l'Herpes labialis (somministrazione cutanea);

Trattamento delle cheratiti da Herpes simplex (somministrazione oculare);

Trattamento delle infezioni da Herpes simplex e da Varicella zoster in pazienti immunocompromessi (somministrazione endovenosa);

Trattamento delle infezioni ricorrenti da Varicella zoster e da Herpes genitalis primario in pazienti immunocompetenti (somministrazione endovenosa);

Encefalite da Herpes simplex (somministrazione endovenosa con limitazioni d'uso ai soli ospedali e alle case di cura);

Trattamento delle infezioni da Herpes simplex nei neonati (somministrazione endovenosa).

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di utilizzare l'Aciclovir? Prima di iniziare ad utilizzare l'aciclovir in qualsiasi sua forma e attraverso qualsiasi via di somministrazione, è necessario informare il medico del proprio stato di salute mettendolo a conoscenza di qualsivoglia disturbo o malattia. Nei pazienti anziani e affetti da insufficienza renale potrebbe essere necessaria una riduzione della dose di aciclovir abitualmente somministrata per via orale e per via endovenosa. Inoltre, i pazienti anziani e i pazienti con insufficienza renale sono esposti a un maggior rischio d'insorgenza di effetti collaterali a carico del sistema nervoso centrale, pertanto, devono essere costantemente monitorati. Durante il trattamento con aciclovir per via orale ad alte dosi è importante che i pazienti assumano molti liquidi in modo da mantenere l'idratazione. Inoltre, è bene sapere che l'aciclovir può causare effetti collaterali in grado di alterare la capacità di guidare veicoli e/o di utilizzare macchinari, perciò va usata molta cautela. Informazioni più dettagliate in merito ad avvertenze e precauzioni per l'uso di ciascun medicinale a base di aciclovir sono reperibili sul foglietto illustrativo del medicinale stesso. In caso di dubbi, consultare il medico o rivolgersi al farmacista.

Interazioni Interazioni farmacologiche fra Aciclovir e altri farmaci Prima di utilizzare l'aciclovir per via interna è opportuno informare il medico se si stanno assumendo o sono stati recentemente assunti altri farmaci quali: Cimetidina;

Probenecid;

Farmaci impiegati per prevenire il rigetto nei trapianti, come micofenolato mofetile, ciclosporina, tacrolimus;

Teofillina;

Litio. In qualsiasi caso, prima di iniziare ad utilizzare l'aciclovir in qualsiasi sua forma e attraverso qualsiasi via di somministrazione, il medico deve essere informato se il paziente sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nel soprastante elenco - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc.

Sovradosaggio da Aciclovir In caso di assunzione di dosi eccessive di aciclovir per via orale, possono manifestarsi sintomi gastrointestinali (come nausea e vomito) e sintomi neurologici (come cefalea e confusione). L'iperdosaggio da aciclovir somministrato per via endovenosa può, invece, provocare: Aumento della creatinina sierica;

Aumento dell'azotemia;

Insufficienza renale;

Confusione;

Allucinazioni;

Agitazione;

Convulsioni;

Coma. L'emodialisi può essere utile per eliminare l'eccesso di antivirale dal circolo ematico. In qualsiasi caso, qualora si sospetti un sovradosaggio da aciclovir (indipendentemente dalla formulazione farmaceutica utilizzata), è necessario contattare immediatamente il medico e rivolgersi al più vicino ospedale.

Come funziona? Meccanismo d'Azione dell'Aciclovir L'aciclovir esercita la sua azione antivirale interferendo con la sintesi di nuovo DNA virale. Più nel dettaglio, l'aciclovir riesce ad entrare nelle cellule che sono state infettate dal virus e qui subisce delle fosforilazioni (cioè vengono aggiunti dei gruppi fosfati) fino a trasformarsi in aciclovir trifosfato. L'aciclovir trifosfato ha una struttura chimica molto simile a quella della guanosina trifosfato (uno dei nucleosidi che andranno poi a formare il nuovo filamento di DNA). Grazie a questa sua caratteristica, l'aciclovir viene incorporato nel filamento di DNA virale che si sta formando al posto della guanosina, provocando così un "errore" nel filamento di DNA in crescita. Di conseguenza, a causa di questo errore, si va incontro ad un arresto dell'elongazione e della sintesi della nuova catena di DNA.

Dosaggio e Modo d'uso Come si prende Aciclovir e in quali dosi? L'aciclovir è disponibile per: Somministrazione orale sotto forma di compresse, sospensione e granulato;

Somministrazione cutanea sotto forma di crema e crema ad uso labiale;

Somministrazione oculare sotto forma di unguento oftalmico;

Somministrazione endovenosa sotto forma di polvere per soluzione per infusione che deve essere sciolta in un apposito solvente appena prima del suo utilizzo. Di seguito sono riportate alcune indicazioni sulle dosi di aciclovir abitualmente somministrate; tuttavia, è opportuno precisare che tali indicazioni hanno scopo puramente illustrativo e che dose, modo e tempo di somministrazione dell'aciclovir saranno stabiliti dal medico su base individuale per ciascun paziente. Pertanto, si raccomanda di assumere il principio attivo seguendo con scrupolosa attenzione le indicazioni fornite da questa figura sanitaria. In caso di dubbi, consultare nuovamente il medico e leggere il foglietto illustrativo del medicinale a base di aciclovir da esso prescritto. Somministrazione Orale La dose di aciclovir per via orale abitualmente somministrata ai pazienti adulti varia dai 200 mg agli 800 mg di farmaco, da assumersi dalle quattro alle cinque volte al giorno ad intervalli di 4-6 ore. La quantità di aciclovir da assumere, la frequenza delle somministrazioni e la durata della terapia vengono stabilite dal medico, in funzione del tipo di infezione da trattare e in funzione delle condizioni del sistema immunitario dei pazienti. Nei bambini con più di due anni di età i dosaggi utilizzati sono simili a quelli usati negli adulti. Nei bambini con meno di due anni di età, invece, le dosi abitualmente utilizzate sono più basse rispetto a quelle impiegate negli adulti. Nei pazienti affetti da grave compromissione renale, sarà somministrata una dose di aciclovir inferiore rispetto a quella abituale. Durante la terapia con aciclovir è bene seguire tutte le indicazioni fornite dal medico, sia per quel che riguarda la quantità di farmaco da assumere, sia per quel che riguarda la durata della stessa terapia. Somministrazione Cutanea La crema a base di aciclovir deve essere applicata sulle lesioni e sulle zone in cui queste si stanno sviluppando, solitamente cinque volte al giorno, con un intervallo di circa quattro ore fra un'applicazione e l'altra. Generalmente, il trattamento dura dai cinque fino ad un massimo di dieci giorni.

La crema ad uso labiale è impiegata per il trattamento dell'Herpes labiale. Anche in questo caso, solitamente si consiglia di applicarla cinque volte al giorno ad intervalli di circa quattro ore. Il trattamento può durare dai cinque giorni fino ad un massimo di dieci. Somministrazione Oculare Per il trattamento delle cheratiti da Herpes simplex si utilizza l'unguento oftalmico a base di aciclovir. Si consiglia l'applicazione dell'unguento nel sacco congiuntivale inferiore cinque volte al giorno, ad intervalli di quattro ore circa. La terapia dovrebbe proseguire per almeno tre giorni dopo la guarigione. Somministrazione Endovenosa La somministrazione endovenosa di aciclovir deve avvenire attraverso fleboclisi lenta che deve avere una durata superiore a un'ora.

In funzione del tipo d'infezione da trattare la durata della terapia può essere di cinque, dieci, quattordici o ventuno giorni. La dose di farmaco da somministrare verrà stabilita per ciascun paziente in funzione della sua età, della sua superficie corporea o del suo peso e in funzione del tipo d'infezione che si deve trattare. Nei pazienti anziani e nei pazienti con compromissione della funzionalità renale, la dose di aciclovir per via endovenosa somministrata sarà inferiore alle dosi abitualmente impiegate. L'uso dell'aciclovir per via endovenosa è riservato al solo ambito ospedaliero e sarà, pertanto, somministrato solo da personale sanitario specializzato.

Uso in gravidanza e allattamento L'Aciclovir può essere utilizzato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? L'utilizzo dell'aciclovir da parte di donne in gravidanza e da parte di madri che stanno allattando al seno è generalmente controindicato o comunque non consigliato. L'uso dell'aciclovir da parte di questa categoria di pazienti dovrebbe essere preso in considerazione solo in casi di assoluta necessità e solo se i potenziali benefici attesi per la madre sono superiori ai potenziali rischi per il feto o per il neonato. Comunque, l'eventuale somministrazione dell'antivirale dovrebbe avvenire solo sotto lo stretto controllo del medico. In qualsiasi caso, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono sempre chiedere il consiglio del medico prima di assumere farmaci di qualsiasi tipo.