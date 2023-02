Access Bars® Chi non ha mai voluto spegnere il flusso continuo di pensieri nella testa? A chi non è mai capitato di volere che qualcosa nella sua vita cambiasse ma non sapeva come fare per riuscirci? Il massaggio Access Bars® è una tecnica di rilassamento conosciuta e diffusa in tutto il mondo. Lavora sull'energia e sul rilassamento mentale, oltre a quello che fisico. Per questo motivo, a differenza di un normale massaggio, la stimolazione dei punti di interesse avviene tramite un tocco leggero appena percettibile da chi lo riceve. Gli Access Bars® sono una tecnica nata negli Stati Uniti all'inizio degli anni '90 e fanno parte di quello che oggi è conosciuto come Access Consciousness, un metodo che ha potenziato decine di migliaia di persone in tutto il mondo ad accedere ad un maggior livello di consapevolezza e a riconoscere il loro sapere.

Che cosa sono gli Access Bars® Gli Access Bars® sono 32 punti situati sulla testa. Ognuno di essi corrisponde ad un ambito della vita, come ad esempio Gioia e Tristezza, Comunicazione, Guarigione, Controllo. Ciascun punto rappresenta l'estremità di una barra energetica che attraversa il cranio. La sua stimolazione permette lo scorrimento dell'energia all'interno della stessa barra. Da qui il nome Bars®, letteralmente "barre". Tutti insieme questi punti formano una mappa energetica disponibile per ogni persona: tutti ce l'abbiamo. Una volta che questa energia viene attivata durante il massaggio, si hanno diversi effetti benefici, a partire dal rilassamento e fino ad una completa trasformazione del modo in cui ci si atteggia verso sé stessi e la propria vita.

A che cosa servono gli Access Bars® Immagina che il tuo cervello sia simile ad un computer. Quello che i Bars® fanno è cancellare i file temporanei presenti al suo interno. Perché lo fanno? Perché non sono più funzionali!

Ricevere una sessione Bars® è come ricevere una deframmentazione del tuo hard disk.

Che cosa accade? Grazie ad una sessione, un leggero massaggio alla testa che dura tra i 60 e i 90 minuti, i pensieri, giudizi, limitazioni, considerazioni, emozioni e atteggiamenti fissi vengono dissipati. E' come permettersi di accedere allo spazio che realmente si è, fuori dalle limitazioni della mente. E una volta entrato in quello spazio, l'Essere Infinito che ognuno di noi è, ha davanti a sé infinite possibilità.

Un'altra caratteristica particolare di questo tipo di massaggio energetico è che insegna alle persone a "ricevere".

Spesso infatti nella cultura moderna è considerato normale il fatto di "dare" agli altri ma solo poche persone portano la loro attenzione sul ricevere. Per averne una dimostrazione basta pensare a quanto può essere difficile elencare per la prima volta 10 cose per cui si sente gratitudine!

Quello che comunemente accade infatti è che le energie, l'attenzione e l'amore spesso vanno più facilmente verso l'esterno piuttosto che verso l'interno di un individuo. Questo fa sì che il "muscolo del ricevere" vada fuori allenamento.

Che cosa accade quando non si é allenati a ricevere? Che si rischia di non vedere i doni che sono disponibili per noi, come ad esempio Il dono della vita, il dono di essere se stessi, un dono che qualcun altro vorrebbe fare o essere per noi..

Per la maggior parte delle persone ricevere una sessione Bars® significa anche permettere a sé stessi di ricevere per la prima volta senza obblighi e considerazioni.

Come funzionano gli Access Bars® Quando si "ricevono i Bars" le onde cerebrali rallentano, permettendo l'accesso e il rilascio di modelli comportamentali, sistemi di credenze e punti di vista che erano in corso fin dall'infanzia o ancora prima. E' come cambiare le lenti degli occhiali: la vita assume forme e colori diversi, più vivaci e più definiti.

Un po' alla volta una sessione dopo l'altra, il sistema inizierà a rilasciare quello che non serve più, tutto ciò che non è più funzionale per la vita di quella persona.

Chi riceve una sessione comincerà ad essere più presente a sé stesso e il passato non si proietterà più nel suo futuro nel modo in cui lo faceva prima. Farsi scorrere i Bars® è letteralmente un modo per cambiare le possibilità future!

Inoltre, con il rallentamento delle onde cerebrali anche il respiro si acquieta e la persona accede ad un rilassamento profondo simile a quello prodotto durante una meditazione.

Ricerche scientifiche dimostrano che gli effetti di una sola sessione Bars® corrispondono a quelli prodotti da un numero di ore di meditazione compreso tra le 3 e le 15 ore. Per approfondire: Mindfulness: cos'è? Come funziona e come si fa

Quali sono i benefici degli Accessi Bars® I Bars® possono essere usati per facilitare cambiamenti in tutte le sfere della vita.

Quando si diventa disponibili a funzionare da una maggiore consapevolezza è come aprire le porte al cambiamento.

La scienza ci insegna che quando le cellule sono influenzate da pensieri, sensazioni ed emozioni la loro forma diventa più ellittica e questo è il primo passo verso la malattia. Farsi scorrere i Bars® sblocca questo impatto sulle cellule permettendo loro di ritornare a una forma più sferica facilitando così più benessere nel corpo e nella mente. Letteralmente, ricevere una sessione Bars® è tornare ad essere lo "spazio" che naturalmente siamo.

Ecco quindi un elenco dei principali benefici degli Access Bars®: Diminuzione di stress, ansie, paure

Diminuzione di sintomi da depressione

Diminuzione del chiacchiericcio mentale e flusso continuo di pensieri

Rilascio di blocchi e credenze limitanti

Miglioramento dell'autostima

Sviluppo di creatività e talenti

Facilità nel cambiare la propria vita

Miglioramento del sonno

Alleviamento di disturbi comportamentali come iperattività , ADHD (sindrome da deficit di attenzione) e disturbo post-traumatico da stress

Maggior gioia e presenza a sé stessi

Aumento di chiarezza mentale e capacità di concentrazione

Miglioramento delle prestazioni fisiche, sia in ambito di salute che in ambito sportivo

Generale miglioramento del benessere psico-fisico

Sensazione di espansione e contestualmente maggio radicamento.

Come si fa? Una sessione Bars® può essere data da un Operatore Bars®.

Come già detto è si tratta di qualcosa che è molto simile ad un massaggio: la persona che la riceve si stende su un lettino e semplicemente si rilassa.

L'Operatore toccherà alcuni punti sulla sua testa e sulla parte alta del viso con un tocco molto leggero per un periodo di tempo compreso tra i 60 e i 90 minuti.

Il massaggio Bars® può essere ricevuto una sola volta nella vita oppure può essere ripetuto più volte, tutte le volte che se ne sente il desiderio.

Non ci sono controindicazioni e una sessione può essere ricevuta da tutti: bambini, adulti, anziani, ragazzi e donne in gravidanza.