Abitudini serale per mantenere lo zucchero nel sangue a basso livello

Oltre alle strategie diurne per gestire la glicemia, anche la routine serale può fare la differenza. Ecco quindi alcune abitudini da mettere in atto a fine giornata, che possono aiutare a prevenire un picco di zucchero nel sangue durante la notte e a preparare per il giorno successivo.

Questi fattori incidono sui livelli di zucchero nel sangue perché se non si dorme abbastanza o il sonno non è ristoratore, il corpo fatica a utilizzare bene l' insulina e questo può portare a un picco dei livelli di zucchero nel sangue anche il giorno successivo.

Molti esperti sottolineano che il primo passo da compiere per gestire i livelli di zucchero nel sangue durante la notte sia semplicemente dare priorità al sonno , stabilire una routine notturna che promuova un sonno di qualità e dormire le ore sufficienti, che per quanto riguarda gli adulti solitamente ricadono in un intervallo che va dalle sette alle nove ore.

È consigliato, inoltre, anche far passare circa 12 ore tra la cena e la colazione del mattino successivo per evitare che il livello di zucchero nel sangue aumenti subito prima di andare a letto o scenda troppo prima del pasto mattutino.

Fare un leggero allenamento

Molte persone preferiscono fare esercizio al mattino, ma per tenere sotto controllo la glicemia notturna anche solo pochi minuti di attività aerobica come camminare, correre o fare movimenti cardio di base come i salti, possono essere utili. Il movimento, infatti, aiuta ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue.

A confermarlo anche una meta-analisi dell'agosto 2022 pubblicata su ‌ Sports Medicine ‌che ha rilevato che anche una camminata leggera può ridurre significativamente il livello di zucchero nel sangue dopo aver mangiato.

Non tutti gli esercizi però sono uguali quando si tratta di abbassare i livelli di zucchero nel sangue.

Esercizi come il sollevamento pesi in realtà hanno l'effetto opposto, quindi è meglio non farli prima di andare a dormire o farli seguire da attività aerobica per abbassare i livelli di zucchero nel sangue.