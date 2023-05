Abduttori: Cosa sono? Anatomia e Funzioni

Quello degli abduttori dell'anca è un insieme di muscoli principalmente deputati al movimento di apertura laterale (sulla linea mediana) del femore rispetto al fianco ( abduzione , per l'appunto).

Anatomia e funzioni degli abduttori primari

Medio gluteo: anatomia e funzioni

Il gluteo medio è il primo abduttore d'anca.

Si trova lateralmente e superiormente alla natica, sotto la cresta iliaca.

È più largo sopra e si restringe verso il tendine inserzionale, assumendo una forma a ventaglio.

Origina sulla superficie esterna dell'ileo, tra la cresta iliaca e: la linea glutea posteriore superiormente, la linea glutea anteriore inferiormente.

Prossimalmente si inserisce sull'aponeurosi glutea, che ne ricopre la superficie esterna. Le fibre del muscolo convergono in un tendine appiattito, che si inserisce distalmente sulla superficie laterale del grande trocantere. Più specificamente, il tendine del muscolo si inserisce in una cresta obliqua che corre verso il basso e in avanti sulla superficie laterale del grande trocantere.

La parte anteriore del gluteo medio abduce e assiste nella flessione e nella rotazione mediale dell'anca;

La porzione posteriore del gluteo medio abduce e assiste l'estensione e la rotazione laterale dell'anca.

Piccolo gluteo: anatomia e funzioni

Il piccolo gluteo minimo è il più piccolo dei tre abduttori primari.

Si trova più in profondità rispetto al medio.

Anche il piccolo gluteo è a forma di ventaglio, che origina prossimalmente dalla superficie esterna dell'ileo, tra la linea glutea anteriore e inferiore; distalmente si inerisce al margine della grande tacca sciatica.

Le fibre convergono alla superficie profonda di un'aponeurosi irradiata, e questa termina in un tendine che si inserisce in un'impronta sul bordo anteriore del grande trocantere, e dà un'espansione alla capsula dell'articolazione dell'anca. È anche uno stabilizzatore locale per l'anca.

Simile al precedente per funzione, struttura, innervazione e afflusso di sangue, il piccolo gluteo:

agisce sinergicamente per abdurre e ruotare internamente la coscia;

contribuisce alla stabilizzazione dell'anca e del bacino.

Tensore della fascia lata: anatomia e funzioni

Il tensore della fascia lata è un muscolo della coscia anterolaterale prossimale che si trova tra le fibre superficiali e profonde della fascia ileo tibiale

Origina prossimalmente:

dalla parte anteriore del labbro esterno della cresta iliaca;

dalla superficie esterna della spina iliaca antero-superiore, e da parte del bordo esterno della tacca sottostante, tra il gluteo medio e il sartorio;

e dalla superficie profonda della fascia lata.

È inserito tra i due strati del tratto ileotibiale della fascia lata, intorno alla giunzione del terzo medio e superiore della coscia.

Il punto di inserzione distale si trova sul condilo laterale della tibia.

Lavora in congiuntamente al grande gluteo, al medio e al piccolo in un'ampia varietà di movimenti dell'anca, tra cui:

la flessione;

l'abduzione;

la rotazione interna.

Il tensore della fascia lata tende il tratto ileotibiale e sostiene il ginocchio, specialmente quando si solleva il piede opposto.