A che ora è meglio fare la doccia?

Doccia due volte al giorno: fa bene?

Sebbene ci siano benefici associati sia alle docce notturne che a quelle mattutine, lavarsi due volte, ad inizio e fine giornata non è necessario, o, come sostengono gli specialisti in dermatologia, potrebbe addirittura essere dannoso per la pelle e i capelli, che andrebbero a disidratarsi e seccarsi.

Se è necessario fare la doccia due volte al giorno, per eliminare il sudore, o per via delle temperature elevate, o esigenze fisiche particolari, meglio utilizzare un olio o un detergente idratante invece del sapone tradizionale, per non privare la pelle della sua umidità.