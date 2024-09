10 miti sulla guarigione delle ferite

Cos’è la guarigione delle ferite? La guarigione delle ferite è una reazione fisiologica e naturale a un danno tissutale.

Si tratta di un processo molto complesso, che coinvolge piastrine, cellule infiammatorie (es: neutrofili), mediatori dell'infiammazione (es: citochine), fibroblasti ecc. Questo articolo ha lo scopo di sfatare alcuni miti relativi alla guarigione delle ferite, come per esempio "le ferite devono essere esposte all'aria" o "l'alcol serve a pulire le ferite".

Mito 1: le ferite devono essere esposte all’aria In verità, le ferite vanno coperte, così da mantenerle pulite e riparate da germi e batteri. Coprire una ferita, inoltre, aiuta a creare un ambiente umido, condizione che accelera la guarigione e riduce il rischio di cicatrici. In sostanza, quindi, le ferite non vanno esposte all'aria, ma coperte con un cerotto o un'apposita medicazione.

Mito 2: l’acqua di mare fa bene alle ferite In verità, l'acqua di mare, specie quella vicino alla costa e quelle stagnante, può essere ricca di batteri e contenere inquinanti che possono contaminare la ferita e creare problemi. Esporre le ferite all'acqua di mare può portare allo sviluppo di fastidiose infezioni, che rallentano il processo di guarigione. In sostanza, quindi, è meglio evitare che l'acqua di mare entri in contatto con una ferita; per fare ciò, senza rinunciare al mare, è consigliato l'uso di cerotti o bendaggi appositamente studiati per resistere all'acqua.

Mito 3: i cerotti non fanno respirano la pelle e incentivano la crescita di batteri In verità, i cerotti proteggono dai batteri; inoltre, i prodotti attuali presenti in commercio sono traspiranti e, al tempo stesso, impermeabili, ragion per cui fanno respirare la pelle e, contemporaneamente, mantengono la ferita al riparo dall'acqua, una fonte importante di batteri. Il corretto uso dei cerotti e dei bendaggi protettivi prevede che, prima della loro applicazione, l'utente pulisca e disinfetti la ferita. In sostanza, quindi, i cerotti attuali sono traspiranti e proteggono dai possibili contaminanti, quali batteri e germi in generale, che potrebbero infettare la ferita.

Mito 4: per pulire la ferita bisogna usare l’alcol o l’acqua ossigenata Se è vero che l'alcol denaturato o l'acqua ossigenata uccidono germi e batteri, è altrettanto vero che, oltre a bruciare, possono danneggiare i tessuti attorno alla ferita e rallentare il processo di guarigione. In sostanza, quindi, sarebbe opportuno evitarne l'uso, soprattutto nei bambini, negli anziani e in chiunque abbia una pelle sensibile, e preferire altri disinfettanti, altrettanto efficaci ma con meno effetti collaterali.

Mito 5: lavare la ferita con acqua e sapone non basta In verità, lavare immediatamente le ferite con abbondante acqua calda corrente e sapone permette di detergerle in modo efficiente e soddisfacente. L'irrigazione delle ferite secondo questa metodica è ampiamente usata anche in ospedale, a conferma della sua validità ed efficacia. La letteratura riporta che la normale acqua di rubinetto si presta benissimo a questo tipo di lavaggio.

Mito 6: togliere la crosta accelera la guarigione In verità, togliere la crosta rallenta la guarigione; questo gesto, infatti, asporta i nuovi tessuti formati attorno alla ferita e impedisce temporaneamente alle cellule che si occupano della rimarginazione di continuare questo processo. In sostanza, quindi, la crosta va lasciata dov'è, in quanto aiuta i meccanismi di guarigione a ultimare il processo.

Mito 7: le ferite hanno bisogno di un cerotto soltanto il primo giorno Molte persone ricorrono al cerotto soltanto nel primo giorno in cui si feriscono, per arginare l'emorragia; poi lo tolgono, credendo che l'esposizione all'aria faccia bene. In verità, studi scientifici hanno dimostrato che l'uso prolungato del cerotto, anche dopo la cessazione dell'emorragia, accelera la guarigione e riduce il rischio di complicanze (es: infezioni). In sostanza, quindi, in caso di ferite, meglio usare il cerotto per più giorni, così da proteggerle e favorirne la rimarginazione.

Mito 8: le ferite profonde sono più dolorose In verità, molto spesso, le ferite più dolorose sono quelle superficiali ed estese, in quanto le fibre nervose responsabili della trasmissione del dolore sono maggiormente concentrate sugli strati superficiali della cute. Tutto ciò spiega perché, tante volte, abrasioni e ustioni sono più dolorose di un taglio più profondo che una persona può procurarsi in cucina o al lavoro. Considerato l'argomento, vale la pena puntualizzare che, per interpretare correttamente la gravità di una ferita, non bisogna affidarsi soltanto al dolore che essa evoca; bisogna valutare, infatti, anche l'entità del sanguinamento, la profondità ecc.

Mito 9: le piccole ferite non hanno bisogno di cure In verità, anche le ferite più piccole vanno trattate con riguardo, in quanto anche la puntura dello spillo più piccolo può rappresentare un punto d'ingresso per germi e batteri. Una gestione accurata di una ferita, anche quella più piccola, permette di accelerare i tempi di guarigione ed evitare complicanze come le infezioni.

Mito 10: si devono forare le vesciche In verità, le vesciche e il liquido contenuto in esse servono a proteggere da eventuali ulteriori danni gli strati cutanei sottostanti che si stanno rigenerando. In sostanza, quindi, le vesciche vanno lasciate come sono, senza stuzzicarle o forarle per farne uscire il liquido.

Quali sono le fasi di guarigione di una ferita? Il processo di guarigione delle ferite si suddivide in 4 fasi principali: Emostasi (o coagulazione del sangue ). Si caratterizza per l'intervento delle piastrine che, attraverso la fibrina, formano il cosiddetto coagulo di sangue, bloccano la perdita ematica e avviano la formazione della crosta.

L'emostasi può durare da pochi secondi a pochi minuti.

(o ). Si caratterizza per l'intervento delle piastrine che, attraverso la fibrina, formano il cosiddetto coagulo di sangue, bloccano la perdita ematica e avviano la formazione della crosta. L'emostasi può durare da pochi secondi a pochi minuti. Infiammazione . È la fase in cui riprende il trasporto di ossigeno ai tessuti lesi e in cui giungono in sede i globuli bianchi (es: macrofagi), i quali contribuiscono a detergere la ferita e a eliminare detriti e batteri.

La fase infiammatorio si caratterizza anche per la produzione di fattori di crescita, il cui scopo è favorire la rigenerazione tissutale.

. È la fase in cui riprende il trasporto di ossigeno ai tessuti lesi e in cui giungono in sede i globuli bianchi (es: macrofagi), i quali contribuiscono a detergere la ferita e a eliminare detriti e batteri. La fase infiammatorio si caratterizza anche per la produzione di fattori di crescita, il cui scopo è favorire la rigenerazione tissutale. Crescita e ricostruzione del nuovo tessuto . È la fase dedicata all'angiogenesi (produzione di nuovi vasi sanguigni) e alla deposizione di collagene, il quale funge da elemento di supporto per i nuovi tessuti in formazione.

In questa fase, inoltre, si forma il nuovo epitelio dell'epidermide destinato a coprire la ferita e, su intervento dei miofibroblasti, si verifica il riavvicinamento dei lembi della lesioni

. È la fase dedicata all'angiogenesi (produzione di nuovi vasi sanguigni) e alla deposizione di collagene, il quale funge da elemento di supporto per i nuovi tessuti in formazione. In questa fase, inoltre, si forma il nuovo epitelio dell'epidermide destinato a coprire la ferita e, su intervento dei miofibroblasti, si verifica il riavvicinamento dei lembi della lesioni Rafforzamento (o rimodellamento). È la fase in cui il nuovo tessuto diviene progressivamente più forte. Si tratta di un processo talvolta lento, che potrebbe richiede mesi, se non addirittura anni. Per approfondire: Guarigione delle ferite: fasi e quanto ci mette