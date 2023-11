10 errori più comuni quando ci si misura la pressione

Misurarsi la pressione a casa in autonomia è ormai piuttosto semplice, grazie agli strumenti digitali facilmente acquistabili online e nei negozi specializzati. Tuttavia, nonostante si tratti di oggetti facili da usare, per una corretta misurazione è necessario prestare attenzione ad ogni gesto che si compie e, soprattutto, ad evitare errori. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Errori più comuni Usare un braccialetto non idoneo

Misurarla a ridosso dell'attività fisica

Parlare durante la misurazione

Fumare o bere caffè o alcolici a ridosso della misurazione

Non svuotare prima la vescica

Misurarla stando in piedi o coricati

Mettere il bracciale sui vestiti

Misurarla da arrabbiati

Misurarla dopo aver mangiato

Non far caso alla temperatura ambientale

Usare un braccialetto non idoneo Anche se l'apparecchio per misurare la pressione è dotato di bracciale, non sempre questo si adatta alle dimensioni del proprio braccio. La misura in dotazione è la più standard possibile ma può comunque succedere che stringa troppo o troppo poco e questo può ovviamente inficiare la misurazione. Se il bracciale è troppo piccolo, ad esempio, la pressione potrebbe essere maggiore di 2-10 punti. Per questo, se ci si accorge di non possedere un bracciale delle giuste dimensioni è necessario procurarsene un altro più idoneo.

Misurarla a ridosso dell’attività fisica Fare attività fisica regolare è fondamentale per mantenere il corpo attivo e preservare il più possibile la salute. Allenarsi aiuta anche a mantenere su livelli ottimali la pressione del sangue, tuttavia, è necessario ricordarsi di misurarla sempre dopo un certo lasso di tempo dalla fine dell'allenamento. Indicativamente, sono necessari almeno 20 minuti perché i livelli tornino a uno stato standard e la misurazione possa dare risultati veritieri.

Parlare durante la misurazione Anche se può sembrare ininfluente non lo è affatto, anzi, parlare con qualcuno presente nella stanza o al telefono durante la misurazione può disturbare la valutazione e aumentarla anche di 10 punti. Meglio evitare anche di chattare con il cellulare o distrarsi in altro modo.

Fumare o bere caffè o alcolici a ridosso della misurazione Perché la misurazione sia corretta è necessario evitare di fumare e bere bevande a base di caffeina o alcol almeno per mezzora prima. Per quanto riguarda la caffeina, in realtà, non ci sono certezze perché molto dipende dalle abitudini di consumo della persona che si misura la pressione, tuttavia per essere certi di non inficiale il risultato meglio attenersi a queste indicazioni.

Non svuotare prima la vescica La pressione si deve sempre misurare con la vescica vuota, e quindi dopo essere andati in bagno a fare la pipì. IL motivo è che la vescica piena può aumentare il tono simpatico, ovvero la parte del sistema nervoso che lavora autonomamente e che viene di solito associato alla classica reazione di attacco o fuga. Questo a sua volta può alzare così i livelli della pressione anche di 10 o 15 punti.

Misurarla stando in piedi o coricati Quando si misura la pressione la postura è importantissima. Durante questa operazione bisogna stare seduti su una sedia, con la schiena dritta appoggiata allo schienale e il braccio su un tavolo, rilassato e posizionato in modo che il bracciale risulti all'altezza del cuore. Questo aspetto è fondamentale perché se si tiene il braccio alzato o a penzoloni su un fianco durante la lettura, i valori potrebbero risultare superiori anche di 10 punti. Le gambe non devono essere accavallate e i piedi devono toccare entrambi, e con tutta la pianta, terra o uno sgabello. Fare questa operazione con un supporto scadente in posizione seduta può aumentare la lettura di circa 6 - 10 punti. Vietato provarsi la pressione in piedi, coricati o seduti in un postura diversa da quella descritta perché, anche in questo caso, la registrazione dei parametri potrebbe risultare errata, visto che la pressione tende a diminuire se si sta sdraiati e ad aumentare se si sta in piedi. Inoltre, se ci si misura la pressione periodicamente, è bene farlo sempre mettendosi nella stessa posizione.

Mettere il bracciale sui vestiti Questa è un'azione molto comune, alla quale raramente si presta attenzione ma che può fare la differenza. Quando ci si misura la pressione il bracciale andrebbe stretto al braccio nudo e non sopra un indumento. Ovviamente non tutti sono uguali e maggiore la pesantezza più sarà sbagliata la misurazione ma indicativamente si può dire che questo errore può aggiungere da 5 a 50 punti alla lettura.

Misurarla da arrabbiati Quando si è particolarmente infervorati, nervosi o stressati il corpo rilascia il cortisolo, l'ormone dello stress, che a sua volta aumenta i battiti del cuore e la pressione sanguigna, seppur momentaneamente. Onde evitare di rivelare una pressione alta dovuta solo alle circostanze, meglio quindi rimandare la misurazione a quando si torna a una situazione di maggiore calma.

Misurarla dopo aver mangiato Anche la digestione può influire sui parametri, aumentandoli a causa dello sforzo che l'organismo compie in questo processo, soprattutto se si è mangiato qualcosa di abbastanza pesante. Anche la fame può incidere quindi meglio misurare la pressione lontano dai pasti.