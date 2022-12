Selenio: Funzioni, Quanto ne Serve e Dove si Trova

Il selenio organico è anche utilizzato nel metabolismo degli ormoni tiroidei, sotto forma di cofattore per 3 enzimi deiodasi o deiodinasi. È quindi necessario alla trasformazione della tiroxina ( T4 ) in triiodotironina ( T3 ), e come tale svolge un ruolo di primo piano nel supportare la funzione tiroidea . Per approfondire consulta l'articolo: Selenio e Tiroide .

Alcune regioni – ad esempio del Nord America – caratterizzate da un terreno a basso tenore di selenio, danno origine a foraggi e prodotti agroalimentari altrettanto carenti del minerale. A tal proposito è stato dimostrato che alcune specie animali possono risentire di tale carenza a meno che il selenio non venga integrato nei mangimi o somministrato per iniezione. Come se non bastasse, i ruminanti hanno una limitata capacità d'assorbimento di questo minerale, soprattutto se alimentati solo con foraggio erbaceo – non si esclude che il contenuto di glicosidi cianogenici di certe piante come il trifoglio bianco possa ridurre ulteriormente l'assorbimento del selenio. È quindi facilmente intuibile che questi animali siano particolarmente soggetti a carenza del minerale e che, di conseguenza, i prodotti alimentari derivati e destinati all' alimentazione umana riflettano questa caratteristica.

La carenza di selenio è possibile e più probabile in: soggetti con funzione intestinale gravemente compromessa e annesso malassorbimento , quelli sottoposti a nutrizione parenterale totale e persone in terza età avanzata - oltre 90 anni. Inoltre, è ad alto rischio chi si nutre esclusivamente con alimenti vegetali provenienti da terreni carenti in selenio. A tal proposito è curioso notare che, sebbene il terreno neozelandese contenga bassi livelli di selenio, non sono stati rilevati effetti negativi sulla popolazione generale.

Tossicità

Tossicità del Selenio

Elevate dosi di integratori di selenio negli animali in gravidanza possono disturbare il rapporto Zn:Cu e portare alla riduzione dello zinco corporeo – che dev'essere tenuto sotto controllo. Sono comunque necessari ulteriori studi per confermare questa interazione.

Sebbene il selenio sia un oligoelemento essenziale, assunto in eccesso diventa tossico per l'organismo. Quantità troppo elevate possono dare luogo alla selenosi, con effetti tossici identificabili come segue: caduta dei capelli, fragilità delle unghie, nausea, vomito, dolori addominali, diarrea, confusione mentale, affaticamento, irritabilità, danni neurologici e odore d'aglio nel fiato. Casi estremi di selenosi possono sfociare in cirrosi epatica, edema polmonare e morte.

Per queste ragioni è consigliabile non superare la cosiddetta Tolerable Upper Intake Level; tale soglia, definita attraverso uno studio del 1986 ed un follow up del 1992, è pressoché impossibile da raggiungere con la sola alimentazione e corrisponde a 400 μg /die - Panel on Dietary Antioxidants and Related Compounds, Subcommittees on Upper Reference Levels of Nutrients and Interpretation and Uses of DRIs, Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes, Food and Nutrition Board, Institute of Medicine (August 15, 2000). Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. Institute of Medicine. pp. 314–315. Il secondo approfondimento ha effettivamente riscontrato che l'assunzione massima di selenio è di circa 800 μg /die – quindi di 15 μg /die per chilogrammo di peso corporeo – ma suggeriva comunque di dimezzarla.

In Cina, alcune persone che hanno consumato mais coltivato in terreno eccessivamente ricco di selenio hanno mostrato la sindrome da tossicità.

Il selenio elementare e la maggior parte dei seleniuri metallici hanno una tossicità relativamente bassa in merito alla bassa biodisponibilità. Al contrario, i selenati e seleniti hanno una modalità di azione simile a quella del triossido di arsenico e sono molto tossici. La dose tossica cronica di selenite per l'uomo è di circa 2400 a 3000 μg /die. Il seleniuro di idrogeno è un gas estremamente tossico e corrosivo. Il selenio si trova anche in vari composti organici, come il dimetil selenide, la selenometionina, la selenocisteina e la metilselenocisteina, che hanno un'alta biodisponibilità e in grandi dosi risultano tossici.

Il 19 aprile 2009, 21 cavalli da polo sono deceduti per un errore nella scelta dell'ingrediente a base di selenio usato nei mangimi. La concentrazione di selenio nel plasma era fino a 10-15 volte più alta del normale nel sangue e 15-20 volte più alta nel fegato.

Il deflusso agricolo e la contaminazione delle falde acquifere può determinare avvelenamento da selenio. Questo processo di infiltrazione dei selenati – provenienti soprattutto da combustione del carbone, miniere, fusione dei metalli, discariche ecc. – è aggravato dal prosciugamento delle falde, che aumenta esponenzialmente la concentrazione finale. Alti livelli di selenio nei corsi d'acqua hanno causato disordini congeniti nelle specie ovipare - uccelli e pesci. Livelli elevati di metilmercurio nella dieta possono amplificare il danno da tossicità.