Funzioni Qual è il Ruolo del Potassio? Shutterstock Il potassio si trova principalmente nei liquidi intracellulari, dove esercita le stesse funzioni svolte dal sodio all'esterno della cellula: regola cioè l'eccitabilità neuromuscolare, la ritmicità del cuore, la pressione osmotica, l'equilibrio acido-base e la ritenzione idrica. In una dieta "standard", l'apporto giornaliero di potassio ammonta a 4 g ed è largamente superiore al fabbisogno richiesto.

Metabolismo Assorbimento ed Eliminazione del Potassio L'assorbimento avviene passivamente nel duodeno e nel digiuno (intestino), mentre l'eliminazione avviene mediante le urine. Attraverso i reni possono essere eliminate grandi quantità di potassio senza rischiare l'intossicazione, come avviene nei vegetariani. Al contrario, in caso di apporto carente, non esiste un meccanismo di blocco per la sua eliminazione, perciò se ne elimina sempre la stessa quantità (eliminazione obbligatoria). Per approfondire: Metabolismo del Potassio

Sport Potassio ed Esercizio Fisico L'esercizio fisico prevalentemente anaerobico si accompagna ad una fuoriuscita di potassio dal tessuto muscolare; questo fenomeno, insieme all'emoconcentrazione ed al possibile rilascio di potassio da parte degli eritrociti, determina un aumento della concentrazione e del contenuto plasmatico totale di potassio, anche se di breve durata, la cui entità è correlabile con l'intensità del lavoro muscolare. L'ipopotassemia si può osservare a seguito di esercizi prolungati e/o ripetuti soprattutto per le perdite sudorali ma anche per mancanza di meccanismi efficaci di risparmio; se non adeguatamente trattata può portare a conseguenze più o meno gravi fino all'insufficienza renale.