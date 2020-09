Sono fonti alimentari di magnesio soprattutto i vegetali, come i semi oleosi ed amidacei e le verdure . La carenza, non frequente nelle persone sane, sedentarie e che seguono una dieta equilibrata , è invece possibile nei soggetti con sudorazione accentuata, negli atleti di endurance – in maniera indipendente da quest'ultimo fattore – in presenza di dissenteria grave e patologie funzionali dei reni e/o endocrine. Il deficit di magnesio, in ambito fisiologico, si identifica con crampi muscolari , debolezza, affaticamento e astenia . Esistono vari tipi di integratori alimentari a base di magnesio, da assumere soprattutto nel dubbio che l'alimentazione non sia sufficiente a coprirne il fabbisogno. L'eccesso è raro e, generalmente, anch'esso legato a patologie funzionali dei reni, dell'asse ormonale e all'assunzione di farmaci che lo contengono.

Il magnesio reagisce anche esotermicamente con la maggior parte degli acidi come, ad esempio, l'acido cloridrico (HCl), producendo cloruro di metallo e gas idrogeno, in maniera simile alla reazione tra HCl e alluminio , zinco e molti altri metalli . È proprio questa reazione a giustificarne l'impiego come antiacido nei farmaci.

Costituisce l'undicesimo elemento più abbondante nel corpo umano ed è essenziale per tutti i tessuti e le cellule ; struttura all'incirca 300 enzimi . Gli ioni di magnesio interagiscono principalmente con i composti polifosfati , ad esempio l' ATP (poiché in questi processi la forma attiva dell'ATP è complessata con lo ione magnesio Mg++), il DNA e l' RNA ; costituiscono lo scheletro , intervengono nella regolazione dell'eccitabilità delle membrane nervose e muscolari, e nella trasmissione sinaptica.

L'interazione a dir poco fondamentale tra gli ioni fosfato e magnesio rende quest'ultimo essenziale alla biochimica degli acidi nucleici di tutte le cellule viventi conosciute. Oltre 300 enzimi richiedono l'intervento degli ioni magnesio per svolgere la propria azione catalitica, inclusi quelli che usano o sintetizzano l'ATP e quelli che utilizzano altri nucleotidi per sintetizzare il DNA e l'RNA. La molecola di ATP si trova normalmente in forma chelata con uno ione magnesio.

Le concentrazioni plasmatiche o sierose di magnesio possono essere monitorate per stabilire l'efficacia o la sicurezza di alcune terapie farmacologiche, per confermare la diagnosi nelle potenziali vittime di avvelenamento o per verificare un sovradosaggio fatale. I neonati di madri che hanno ricevuto solfato di magnesio per via parenterale durante il travaglio possono presentare tossicità anche con livelli normali di magnesio nel siero.

Lo stato nutrizionale specificatamente riferito all'apporto di magnesio può essere valutato misurando le concentrazioni dello stesso nel siero e negli eritrociti , e il contenuto urinario e fecale. Tuttavia, i test da carico del magnesio per via endovenosa rimangono più accurati e pratici. Una ritenzione pari o superiore al 20% dell'iniettato indica un'effettiva carenza. Non si conosce alcun biomarker.

Un organismo adulto contiene circa 22-26 g di magnesio, di cui il 60% si trova nello scheletro, il 39% dentro le cellule – 20% nei muscoli striati – e l'1% negli spazi extracellulari. I livelli sierici di magnesio sono in genere di 0,7-1,0 mmol / litro – 1,8-2,4 mEq / litro – e rimangono in omeostasi anche quando la frazione intracellulare risulta carente.

Nel Regno Unito, i valori giornalieri consigliati per il magnesio sono 300 mg per gli uomini e 270 mg per le donne. Negli Stati Uniti le dosi dietetiche raccomandate (RDA) sono di 400 mg per gli uomini di età compresa tra 19 e 30 anni e di 420 mg per gli anziani , e 310 mg per le donne di età tra 19-30 e 320 mg per le anziane.

Il fabbisogno giornaliero di magnesio per l'uomo adulto ammonta a 300-500 mg, ma aumenta significativamente in condizioni particolari come: aumentata sudorazione, diarrea , vomito , compromissioni renali, terapie farmacologiche come diuretici antipertensivi, certi antibiotici ecc.

Il basso contenuto di magnesio nel plasma – detto ipomagnesemia – è piuttosto comune: si riscontra nel 2,5-15% della popolazione generale. Dal 2005 al 2006, il 48% della popolazione degli Stati Uniti ha consumato meno magnesio di quanto raccomandato dalle guide di riferimento. Altre cause di ipomagnesemia sono: l'aumento dell'escrezione renale o fecale, l'aumento dello spostamento intracellulare e la terapia antiacida con inibitori della pompa protonica . La maggior parte dei casi di carenza di magnesio è asintomatica, ma possono verificarsi sintomi riferibili ad anoressia, nausea , vomito, disfunzioni neuromuscolari – aumento dell'eccitabilità e crampi – disfunzioni cardiovascolari – aritmia , vasodilatazione – disfunzioni metaboliche e coma . L' alcolismo è spesso associato alla carenza di magnesio. I livelli sierici del minerale cronicamente bassi sono correlati alla sindrome metabolica , al diabete mellito di tipo 2, alla fascicolazione , all' ipertensione arteriosa , ad alcune modificazioni del settaggio ormonale e ad alcune terapie farmacologiche.

I sintomi più comuni del sovradosaggio di magnesio sono: nausea, vomito e diarrea. L'ipermagnesemia invece, verosimile in chi soffre di gravi patologie renali che inibiscono l'escrezione urinaria, determina una depressione del Sistema Nervoso Centrale ( SNC ) causando: ipotensione , torpore e debolezza muscolare, prostrazione, disturbi dell'attività cardiaca – aritmia – e respiratoria, confusione , coma e arresto cardiaco . Questa evenienza si verifica soprattutto quando, oltre a diminuire l'escrezione del minerale, se ne aumenta l'assunzione – ad esempio mediante certi farmaci come gli antiacidi o i lassativi.

Integratori

In alcuni casi – soprattutto in ambito sportivo di endurance e durante i mesi estivi – può essere necessario ricorrere all'integrazione alimentare a base di magnesio. Tale esigenza non deriva unicamente dalla necessità di far fronte ad una carenza di tipo assoluto – difficilmente riscontrabile – quanto all'urgenza di mantenere gli equilibri elettrolitici intra ed extracellulari. Per questo motivo il magnesio dovrebbe essere assunto insieme ad altri sali minerali, come il sodio e soprattutto il potassio – vuoi saperne di più? Consulta anche: Magnesio e potassio.

Una specifica integrazione di magnesio può rivelarsi utile anche nel trattamento della sindrome pre-mestruale; per maggiori informazioni leggi anche: Magnesio e sindrome premestruale.

Tra i sali di magnesio più utilizzati per l'integrazione ricordiamo: Magnesio pidolato, Cloruro di Magnesio, Magnesio orotato, Magnesio ossido e Magnesio supremo.

In commercio sono disponibili numerosi preparati farmaceutici e integratori alimentari a base di magnesio. In due studi effettuati sull'uomo, l'ossido di magnesio, una delle forme chimiche più utilizzate – per l'alto contenuto di minerale – è risultato meno biodisponibile rispetto al citrato, al cloruro, al lattato o all'aspartato di magnesio. Per approfondire: Sali di Magnesio - Quale scegliere?