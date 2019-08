Il magnesio è un elemento essenziale alla costituzione di oltre 300 enzimi – tra i quali anche la pompa sodio-potassio – alla biochimica degli acidi nucleici – come il DNA – interviene nella regolazione dell' eccitabilità delle membrane nervose e muscolari , nella trasmissione sinaptica () e si trova per ben il 60-65 % mineralizzato nelle ossa .

Avendone un fabbisogno piuttosto elevato, poiché consistente è la loro presenza all'interno dei tessuti – sia in forma solida, come il magnesio nelle ossa, sia in forma ionizzata e diluita nei fluidi biologici – per l'uomo magnesio e potassio vengono costituiscono veri e propri macroelementi – appartengono a questa categoria tutti quei sali minerali presenti nell'ordine dei grammi o dei decimi di grammo.

Il fabbisogno giornaliero di magnesio e potassio è, per un soggetto adulto sedentario, di: 300-500 mg/die di magnesio e 2000-3000 mg/die di potassio. Questo perché tali minerali sono contenuti nel corpo umano in quantità di 0,34 % (22-26 g in totale) per quanto riguarda il magnesio, e 0,4% in merito al potassio.

Magnesio e potassio si trovano sia negli alimenti vegetali, sia in quelli di origine animale. Sono tuttavia da considerare fonti nutrizionali primarie le verdure, la frutta, i cereali integrali, le leguminose e certi semi oleosi; discreti i livelli anche nelle alghe.

Per la facilità con la quale si può riscontrare una carenza nutrizionale di magnesio e potassio, nei soggetti sani potenzialmente dovute a eccessiva sudorazione e dieta sbilanciata, questi due sali minerali sono tra gli ingredienti più utilizzati in assoluto per la formulazione di integratori alimentari. Assieme all'acqua, diventano fondamentali per il mantenimento dell'equilibrio idro-salino degli sportivi.

Mentre la tossicità di magnesio e potassio per un organismo sano è praticamente impossibile da raggiungere, grazie ad un finissimo meccanismo di regolazione assorbimento-escrezione, nei soggetti colpiti da insufficienza renale o alterazioni ormonali (ad esempio del paratormone) l'eccesso plasmatico può determinare complicazioni anche letali (alterando il ritmo cardiaco e la pressione sanguigna).