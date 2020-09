Secondo queste recenti acquisizioni lo iodio sarebbe in grado di proteggere l'organismo dai danni dell' ipercolesterolemia e da molte malattie cardiovascolari ( aterosclerosi ed ipertensione ).

Secondo le ultime ricerche lo iodio avrebbe anche un'importantissima attività antiossidante , ma sono necessari ulteriori studi per comprendere esattamente il suo meccanismo d'azione.

Il nostro organismo utilizza lo iodio per la sintesi degli ormoni tiroidei , messaggeri biologici importantissimi per regolare il metabolismo corporeo .

Iodio Negli Alimenti

Per approfondire:

Lo iodio si trova soprattutto nel pesce, un alimento prezioso che spesso non viene consumato a sufficienza. Un'altra importante fonte di iodio è rappresentata dalle alghe come il fucus o la laminaria, presenti in molti prodotti dimagranti con lo scopo di accelerare il metabolismo.

Le verdure possono contenere un discreto quantitativo di iodio soltanto se sono state coltivate in terreni ricchi di questo minerale.