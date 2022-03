Iodio: a Cosa Serve, Dove si Trova e Quanto Assumerne

In questo articolo parleremo dello iodio, un nutriente minerale essenziale. La sua mansione nell'organismo è principalmente legata al corretto funzionamento e alla salute della ghiandola tiroide. La carenza è associabile ad una ridotta sintesi per gli ormoni tiroidei e possibili disfunzioni ghiandolari croniche. Shutterstock Lo iodio è presente quasi esclusivamente nei prodotti della pesca di mare; non è quindi un caso che, anche in una dieta sostenibile ed equilibrata, sia l'elemento nutrizionale più difficile da introdurre a livelli soddisfacenti. La carenza di iodio colpisce circa due miliardi di persone ed è la principale causa prevenibile di disabilità intellettiva - Intellectual Disability (ID) o Mental Retardation (MR). È per questo che: rappresenta un ingrediente molto utilizzato nell'industria degli integratori alimentari ;

; figura nell'elenco dei medicinali essenziali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Ciò non significa, tuttavia, che lo iodio possa essere assunto liberamente e con leggerezza. L'eccesso può provocare tossicità e compromissioni che riguardano, ancora una volta, il funzionamento e l'integrità della ghiandola tiroide.

A Cosa Serve Funzioni dello iodio Il nostro organismo utilizza lo iodio per la sintesi degli ormoni tiroidei (tiroxina e triiodotironina, T4 e T3), messaggeri biologici importantissimi per regolare il metabolismo corporeo. Secondo alcune ricerche, lo iodio avrebbe anche un'importante funzione antiossidante e protettiva dal punto di vista cardiovascolare. Sono necessari ulteriori studi per comprenderne l'effettivo meccanismo d'azione. Dove si trova lo iodio nel corpo umano? Lo iodio rappresenta il 65 % del peso molecolare di T4 e il 59 % di T3. Da 15 a 20 mg di iodio sono concentrati nel tessuto tiroideo e negli ormoni, ma il 70 % di tutto lo iodio nel corpo si trova in altri tessuti, comprese le ghiandole mammarie, gli occhi, la mucosa gastrica, il timo fetale, il liquido cerebrospinale e il plesso coroideo, le pareti arteriose, la cervice e le ghiandole salivari.

Quanto Assumerne Quanto iodio assumere con la dieta? Da quando è stato introdotto il sale iodato in commercio, per le persone sane non è più necessario ricorrere ad integratori specifici . Per i soggetti strettamente vegetariani o che non consumano pesce ed evitano di salare le pietanze si consiglia una supplementazione di 200 microgrammi di iodio al giorno (μg/die) . L'assunzione giornaliera di iodio consigliata dalla "National Academy of Medicine": 110-130 μg/die per i bambini fino a 12 mesi;

μg/die per i bambini fino a 12 mesi; 90 μg/die per i bambini fino a 8 anni;

μg/die per i bambini fino a 8 anni; 130 μg/die per i bambini fino a 13 anni;

μg/die per i bambini fino a 13 anni; 150 μg/die per gli adulti e anziani;

μg/die per gli adulti e anziani; 220 μg/die per le donne in gravidanza;

μg/die per le donne in gravidanza; 290 μg/die per l'allattamento. L'assunzione raccomandata per la popolazione (PRI) e l'assunzione adeguata (AI) da Società Italiana di Nutrizione Umana-SINU, 2014 LARN è: 70 μg/die per i lattanti (6-12 mesi);

μg/die per i lattanti (6-12 mesi); 100 μg/die per i bambini fino da 1 a 10 anni;

μg/die per i bambini fino da 1 a 10 anni; 130 μg/die per i bambini da 11 a 17 anni;

μg/die per i bambini da 11 a 17 anni; 150 μg/die per adulti e anziani;

μg/die per adulti e anziani; 220 μg/die per le donne in gravidanza e allattamento. Il livello massimo tollerabile di assunzione (UL), per il "United States National Research Council" (valutato analizzando l'effetto della supplementazione sull'ormone stimolante la tiroide) è di 1.100 μg/die negli adulti, mentre per la "Società Italiana di Nutrizione Umana-SINU, 2014 LARN" non oltrepassa i 600 μg/die.