L' escrezione del ferro avviene fisiologicamente con le feci , le urine e la desquamazione degli epiteli . Un eventuale eccesso è nocivo e la sua tossicità , manifesta in chi soffre di certi disturbi metabolico-genetici, è dovuta all' accumulo negli organi è si definisce siderosi.

Contenuto in molti cibi , solo alcuni – prevalentemente di origine animale – ne apportano quantità considerevoli della forma biologicamente più attiva . La vitamina C ne aumenta l' assorbimento , che avviene a livello intestinale del tenue ed è permesso dal basso pH gastrico .

Il ferro è un elemento chimico con simbolo Fe e numero atomico 26 . In massa, costituisce l' elemento più comune sulla Terra – il quarto della crosta terrestre – e, in forma ionica , ha anche un ruolo biologico fondamentale per la vita . Nell'essere umano, che ne contiene circa lo 0,005% in peso , costituisce importantissimi enzimi , citocromi e proteine di trasporto e stoccaggio dell' ossigeno ).

Nel complesso rappresenta il 20-25% del ferro totale presente nell' organismo . In piccole quantità (0,1-0,5% del totale) questo elemento si trova in alcuni enzimi intracellulari e nella transferrina , una glicoproteina che lo cede all' emoglobina del midollo osseo . In questo modo il ferro non-emico viene convertito in ferro emico.

Il ferro non-eme (o ferro non emico ) è il ferro legato a proteine di deposito (come la ferritina ), nelle quali si trova allo stato di ossidazione Fe3+ ( ione ferrico ). È presente nella milza , nel fegato e nel midollo osseo , dove si trova prevalentemente legato alla ferritina e all' emosiderina , con funzione di deposito .

Il ferro eme (o ferro emico ) è il ferro legato all' emoglobina o alla mioglobina , nelle quali si trova allo stato di ossidazione Fe2+ (ione ferroso ). Solo in questo stato di ossidazione il ferro può legare l' ossigeno .

In base al legame con l' emoglobina e allo stato di ossidazione , si distinguono due diversi tipi di ferro : emico e non emico .

Secondo le tabelle della LARN (Livelli di Assunzione Giornalieri Raccomandati di Nutrienti per la popolazione italiana) il fabbisogno quotidiano di ferro per l' uomo ammonta a 10 mg , mentre per la donna in età fertile sale a 18 mg .

Nei prodotti vegetali il contenuto di ferro diminuisce del 15% circa per la cottura in affogamento e del 10% circa nella cottura a vapore .

Assorbimento

Quanto è assorbibile il ferro degli alimenti

Il ferro presente negli alimenti è assorbito lentamente ed in misura ridotta (dal 5 al 10% del ferro ingerito). L'assorbimento dipende anzitutto dalla forma in cui esso si trova nell'alimento: il ferro emico è meglio assorbito di quello non-emico.

Il ferro emico è presente soltanto nelle carni, essendo un residuo della mioglobina muscolare dell'animale; il ferro non-emico si trova in tutti gli alimenti (inclusa la carne) e in base allo stato di ossidazione viene diviso in:

Ferro ferrico Fe3+ , tipico dei vegetali, spesso sotto forma di idrossido di ferro , o labilmente legato a composti organici come citrati , lattati e zuccheri .

, tipico dei vegetali, spesso sotto forma di di , o a composti organici come , e . Ferro ferroso Fe2+, tipico degli alimenti di origine animale, tra i due il meglio assorbito.

Nei vegetali, inoltre, sono spesso presenti fattori antinutrizionali, come i fitati e gli ossalati, che ne limitano l'assorbimento intestinale.

Il ferro non EME Fe3+ sarà assorbito soltanto dopo essere stato liberato e ridotto a Fe2+. Le sostanze riducenti, come l'acido ascorbico (vitamina C), l'acido citrico ed i gruppi -SH (sulfidrili), e le sostanze che lo mantengono solubile come il fruttosio (zucchero presente nella frutta), aiutano l'assorbimento del ferro favorendo la riduzione da Fe3+ a Fe2+. Per questo motivo, agli anemici è consigliabile assumere fonti di ferro in associazione ad agrumi, altre fonti alimentari di vitamina C o integratori.

Dove avviene l’assorbimento del ferro

L'assorbimento del ferro è inibito da ipocloridria (diminuzione della concentrazione di acido cloridrico a livello gastrico) e aumento del pH gastrico (tipica l'anemia ferro-priva dell'anziano con ipo o acloridria).

Il ferro viene assorbito soprattutto a livello del duodeno e del digiuno prossimale:

passivamente se la sua concentrazione nel lume intestinale è elevata;

se la sua concentrazione nel lume intestinale è elevata; tramite un processo attivo con dispendio di energia, se invece è presente in scarsa quantità.

Nelle cellule della mucosa intestinale il Fe2+ viene ossidato a Fe3+. Parte del ferro passa quindi nel plasma dove è trasportato in circolo dalla transferrina; la quota rimanente si lega nel citoplasma delle cellule intestinali all'apoferritina che viene convertita in ferritina. Da questa viene liberato in rapporto alle esigenze dell'organismo e ceduto alla transferrina plasmatica.