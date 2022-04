Ferro: A Cosa Serve, Cosa Succede se è Basso e Come Aumentarlo

L'escrezione del ferro avviene fisiologicamente con la desquamazione degli epiteli; solo in piccola parte con la bile, le urine e il sudore – nelle feci si trova quello escreto sia con la bile che con il ricambio della mucosa gastrica e intestinale. Un eventuale eccesso è nocivo e la sua tossicità, manifesta in chi soffre di certi disturbi metabolico-genetici, è dovuta all'accumulo negli organi è si definisce siderosi.

Contenuto in molti cibi, solo alcuni – prevalentemente di origine animale – ne apportano quantità considerevoli della forma biologicamente più attiva. La vitamina C ne aumenta l'assorbimento, che avviene a livello intestinale del tenue ed è permesso dal basso pH gastrico.

Il ferro è un elemento chimico con simbolo Fe e numero atomico 26. In massa, costituisce l'elemento più comune sulla Terra – il quarto della crosta terrestre – e, in forma ionica, ha anche un ruolo biologico fondamentale per la vita. Nell'essere umano, che ne contiene circa lo 0,005% in peso, costituisce importantissimi enzimi, citocromi e proteine di trasporto e stoccaggio dell'ossigeno).

Nel complesso rappresenta il 20-25% del ferro totale presente nell'organismo. In piccole quantità (0,1-0,5% del totale) questo elemento si trova in alcuni enzimi intracellulari e nella transferrina, una glicoproteina che lo cede all'emoglobina del midollo osseo. In questo modo il ferro non-emico viene convertito in ferro emico.

Il ferro non-eme (o ferro non emico) è il ferro legato a proteine di deposito (come la ferritina), nelle quali si trova allo stato di ossidazioneFe3+ (ione ferrico). È presente nella milza, nel fegato e nel midollo osseo, dove si trova prevalentemente legato alla ferritina e all'emosiderina, con funzione di deposito.

In base al legame con l'emoglobina e allo stato di ossidazione, si distinguono due diversi tipi di ferro: emico e non emico.

Fabbisogno

Quanto ferro assumere?

Secondo le tabelle della LARN (Livelli di Assunzione Giornalieri Raccomandati di Nutrienti per la popolazione italiana) il fabbisogno quotidiano di ferro per l'uomo ammonta a 10 mg, mentre per la donna in età fertile sale a 18 mg.

Normalmente una dieta adeguata compensa l'eliminazione del ferro ed il bilancio viene mantenuto in equilibrio, grazie alle riserve ed alla regolazione di assorbimento ed eliminazione.

L'Institute of Medicine (IOM) degli Stati Uniti ha aggiornato gli Estimated Average Requirements (EAR) e le Recommended Dietary Allowances (RDA) per il ferro nel 2001.

L'attuale EAR per le donne di età compresa tra 14 e 18 anni è 7,9 mg / die, 8,1 mg / die per le età 19-50 e 5,0 mg / die in seguito (post menopausa). Per gli uomini, l'EAR è di 6,0 mg / die a partire dai 19 anni.

L'RDA è di 15,0 mg / die per le donne di età compresa tra 15 e 18 anni, 18,0 mg / die per 19-50 e 8,0 mg / die da lì in poi. Per gli uomini è di 8,0 mg / die per dai 19 anni in su.

Le RDA sono superiori alle EAR in modo da coprire le persone con requisiti superiori alla media.

La RDA per la gravidanza è di 27 mg / die e, per l'allattamento, di 9 mg / die.

La RDA per i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni 7 è di mg / die, 10 mg / die per l'età 4–8 e 8 mg / die per l'età 9–13.

Per quanto riguarda la sicurezza, l'IOM stabilisce anche un tolerable upper intake levels (UL) di 45 mg / die.

La European Food Safety Authority (EFSA) fa riferimento all'insieme collettivo delle corrispondenti informazioni come Dietary Reference Values, con Population Reference Intake (PRI) al posto dell'RDA e Average Requirement Instead anziché EAR. AI e UL sono definiti come negli Stati Uniti.

Per le donne di età compresa tra 15 e 17 anni il PRI è di 13 mg / die, di 16 mg / die di età pari o superiore a 18 anni fino alla premenopausa e 11 mg / die nel postmenopausa. Per gravidanza e allattamento, si stimano 16 mg / die.

Per gli uomini di età pari o superiore a 15 anni il PRI è di 11 mg / die. Per i bambini da 1 a 14 anni, il PRI aumenta da 7 a 11 mg / die. I PRI sono più alti degli RDA statunitensi, ad eccezione che per la gravidanza. L'EFSA non ha stabilito una UL.

I neonati possono necessitare di integrazione di ferro se nutriti con latte di mucca in bottiglia – cosa che non dovrebbe assolutamente avvenire. I donatori di sangue che versano con una certa frequenza – in Italia non può avvenire – sono a rischio di livelli insufficienti di ferro e sono spesso invitati a integrare.