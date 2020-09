Fabbisogno di sali minerali e vitamine

LIVELLI DI ASSUNZIONE GIORNALIERI RACCOMANDATI DI NUTRIENTI PER LA POPOLAZIONE ITALIANA (L.A.R.N.), SOCIETÀ ITALIANA DI NUTRIZIONE UMANA, REVISIONE 1996

Categoria Età Peso Proteine Acidi gras. essenziali Calcio Fosforo Potassio Ferro Zinco Rame Selenio Iodio (anni)(1) (kg)(2) (g) (3) (g) (4) (mg) (mg) (6) (mg) (mg) (mg) (mg) (µg) (µg)(9) w 6 w 3 Lattanti 0,5-1 7-10 15-19 4 0,5 600 500 800 7 4 0,3 8 50 Bambini 1-3 9-16 13-23 4 0,7 800 800 800 7 4 0,4 10 70 4-6 16-22 21-28 4 1 800 800 1100 9 6 0,6 15 90 7-10 23-33 29-42 4 1 1000 1000 2000 9 7 0,7 25 120 Maschi 11-14 35-53 44-65 5 1 1200 1200 3100 12 9 0,8 35 150 15-17 55-66 64-72 6 1,5 1200 1200 3100 12 9 1 45 150 18-29 65 62 6 1,5 1000 1000 3100 10 10 1,2 55 150 30-59 65 62 6 1,5 800 800 3100 10 10 1,2 55 150 60+ 65 62 6 1,5 1000 1000 3100 10 10 1,2 55 150 Femmine 11-14 35-51 43-58 4 1 1200 1200 3100 12/18(7) 9 0,8 35 150 15-17 52-55 56-57 5 1 1200 1200 3100 18 7 1 45 150 18-29 56 53 4,5 1 1000 1000 3100 18 7 1,2 55 150 30-49 56 53 4,5 1 800 800 3100 18 7 1,2 55 150 50+ 56 53 4,5 1 1200-1500(5)* 1000 3100 10 7 1,2 55 150 Gestanti 59 5* 1 1200 1200 3100 30(8)* 7 1,2 55 175 Nutrici 70 5,5 1 1200 1200 3100 18 12 1,5 70 200

Categoria Età Peso Tiam. Ribofl. Vit PP (N.E.) Vit.B 6 Vit.B 12 Vit.C Folati Vit.A (R.E.) Vit.D (anni)(1) (kg)(2) (mg) (mg) (mg)(10) (mg)(11) (µg) (mg) (µg) (µg)(13) (µg)(15) Lattanti 0,5-1 7-10 0,4 0,4 5 0,4 0,5 35 50 350 10-25* Bambini 1-3 9-16 0,6 0,8 9 0,7 0,7 40 100 400 10* 4-6 16-22 0,7 1,0 11 0,9 1 45 130 400 0-10 7-10 23-33 0,9 1,2 13 1,1 1,4 45 150 500 0-10 Maschi 11-14 35-53 1,1 1,4 15 1,3 2 50 180 600 0-15 15-17 55-66 1,2 1,6 18 1,5 2 60 200 700 0-15 18-29 65 1,2 1,6 18 1,5 2 60 200 700 0-10 30-59 65 1,2 1,6 18 1,5 2 60 200 700 0-10 60+ 65 0,8 1,6 18 1,5 2 60 200 700 10* Femmine 11-14 35-51 0,9 1,2 14 1,1 2 50 180 600 0-15 15-17 52-55 0,9 1,3 14 1,1 2 60 200 600 0-15 18-29 56 0,9 1,3 14 1,1 2 60 200 600 0-10 30-49 56 0,9 1,3 14 1,1 2 60 200 600 0-10 50+ 56 0,8 1,3 14 1,1 2 60 200 600 10* Gestanti 1 1,6 14 1,3 2,2 70 400(12)* 700(14) 10* Nutrici 1,1 1,7 16 1,4 2,6 90 350 950 10*

1) I limiti superiori dell'intervallo di età si intendono fino al compimento del successivo compleanno (ad esempio con "1 - 3 anni" si intende da 1 anno appena compiuto fino al compimento del 4° anno). L'ultima classe di età della donna è "50 e più" poichè con la menopausa cambiano i fabbisogni di due importanti nutrienti: il calcio e il ferro. Nell'uomo l'ultima classe di età è "60 e più".

2) Il limite inferiore dell'intervallo corrisponde al peso delle femmine nella classe d'età più bassa, mentre il limite superiore corrisponde al peso dei maschi nella classe di età più elevata. Nell'adulto è stato riportato il peso desiderabile medio dei maschi e delle femmine nella popolazione italiana.

3) Per stimare il fabbisogno in proteine, il Livello di Sicurezza (LS) è stato corretto per la qualità proteica della dieta e moltiplicato per i pesi corporei riportati nella prima colonna. Sia nei bambini che negli adulti, è comunque preferibile calcolare il fabbisogno sulla base del peso dell´individuo o del gruppo di individui. Il valore di peso da utilizzare è quello osservato, con l´eccezione dei soggetti sottopeso e obesi per i quali va utilizzato il peso desiderabile.

4) Il fabbisogno di acidi grassi w6 aumenta dopo la 10a settimana di gravidanza.

5) Nelle donne in età post-menopausale, si consiglia un apporto di calcio da 1200 a 1500 mg in assenza di terapia con estrogeni. Nel caso di terapia con estrogeni, il fabbisogno è uguale a quello degli anziani maschi (1000 mg).

6) Con l´eccezione del lattante, il livello di assunzione raccomandato di fosforo è uguale in grammi a quello del calcio, il che corrisponde ad un rapporto molare fosforo/calcio 1/1,3.

7) Il livello di assunzone raccomandato di ferro è di 18 mg nelle adolescenti mestruate; 12 mg nelle altre.

8) L´apporto di ferro in gravidanza che corrisponde alla minore morbosità e mortalità fetale e neonatale è tale da non potere essere facilmente coperto con una alimentazione equilibrata per cui si consiglia una supplementazione.

9) Poichè la dieta è spesso carente di iodio, per la copertura dei fabbisogni si consiglia luso di sale iodato.

10) La niacina è espressa come niacina equivalenti in quanto comprende anche la niacina di origine endogena sintetizzata a partire dal triptofano (1 mg di niacina deriva da circa 60 mg di triptofano).

11) Il fabbisogno di vitamina B6 è stato calcolato sulla base di 15 mg/g di apporto proteico e considerando che circa il 15% dell´apporto energetico è costituito da proteine sia nei bambini che nelladulto.

12) Un aumento dell´apporto di folati nel periodo periconcezionale costituisce un fattore di protezione della spina bifida nel nascituro.

13) La vitamina A è espressa in mcg di retinolo equivalenti (R.E. = 1 mcg di retinolo = 6 mcg di betacarotene = 12 mcg di altri carotenoidi attivi).

14) In gravidanza, per i noti effetti teratogeni legati ad eventuali dosi eccessive, vanno assunti supplementi di vitamina A solo dietro indicazione del medico e comunque con dosi che non superino i 6 mg di R.E.

15) Per la vitamina D, gli intervalli comprendenti lo zero indicano che il gruppo di popolazione considerato dovrebbe essere in grado di produrre un´adeguata quantità di vitamina D in seguito all´esposizione alla luce solare. Il valore più elevato dell´intervallo è la stima dell´apporto raccomandato per gli individui con sintesi endogena minima. Il valore singolo indica che è prudente, per tutti i soggetti della classe considerata, assumere (con la dieta o mediante supplementazione) la quantità indicata di vitamina D.

(*) Per coprire tali fabbisogni potrà talvolta essere conveniente consumare alimenti fortificati o completare l´apporto dietetico con una supplementazione.