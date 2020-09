Fabbisogno, Carenza, Eccesso

La dose giornaliera consigliata è molto simile a quella proposta per il sodio, nell'ordine di 1-5 grammi al giorno; generalmente si assume una quantità di cloro superiore, che in persone sane viene eliminata per via renale senza causare problemi. E' quindi molto difficile che si verifichino carenze di cloro, comunque possibili in presenza di vomito (per la massiccia eliminazione di succhi gastrici), diarrea (per inadeguato scambio intestinale con i bicarbonati) o sudorazione eccessiva.

Un sovradosaggio cronico di cloro, dal momento che si accompagna ad un eccessivo introito di sodio, favorisce l'insorgenza dell'ipertensione.