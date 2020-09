L'incidenza delle carenze iodiche non è uniforme, essendo correlata non solo al livello socio economico della popolazione, ma anche alla ricchezza del minerale nel sottosuolo, nelle acque e negli alimenti.

La carenza di iodio interessa una fascia importante della popolazione mondiale, inclusa una percentuale non certo trascurabile di italiani. Si stima infatti che, a livello globale, circa due miliardi di persone soffrano di carenze iodiche, di cui circa un terzo in età scolare (World Health Organization, 2007).

Situazione Italiana

In Italia, i deficit di iodio rappresentano ancora un problema sanitario importante; in alcune aree del territorio italiano, infatti, lo iodio è presente in quantità così esigue nell'ambiente e negli alimenti che il fabbisogno minimo giornaliero non può essere soddisfatto tramite la comune alimentazione.

Shutterstock

Per limitare al massimo l'incidenza delle carenze di iodio e dei relativi disturbi, è stata promulgata la legge n° 55 del 21 Marzo 2005 ("Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica"). Il testo di questa norma prevede l'adozione di misure atte a promuovere il consumo di sale arricchito con iodio su tutto il territorio nazionale. La profilassi con sale arricchito è stata infatti considerata - a ragione - il metodo di prevenzione più semplice ed economico delle carenze iodiche.

Prima dell'entrata in vigore di queste norme, in Italia circa 6 milioni di persone soffrivano di gozzo, ovvero più del 10% della popolazione, tanto che l'impatto economico di questa malattia raggiungeva i 150 milioni di euro/anno. Fortunatamente, si trattava e continua a trattarsi perlopiù di deficit nutrizionali di grado lieve o moderato, tanto che le forme più gravi dei disturbi da carenza iodica sono ormai scomparse dal nostro Paese.

Legge 55/2005 punti chiave In tutti i punti vendita di sale alimentare deve essere assicurata la disponibilità del sale fortificato con iodio;

Il sale comune dev'essere erogato soltanto su specifica richiesta del consumatore;

Uso di sale arricchito di iodio nella ristorazione collettiva e nella produzione dei prodotti alimentari.

I primi dati relativi all'efficacia della iodoprofilassi sul territorio italiano non sono stati entusiasmanti, sebbene si sia registrato un calo percentualmente significativo (5.49% nel 2008 vs 6.25% nel 2004) della popolazione neonatale con valori di TSH> 5 mUI/L alla nascita. Da questi primi dati emerge chiaramente come i programmi nazionali di iodoprofilassi necessitino di una rinnovata opera di informazione/sensibilizzazione degli abitanti sui benefici derivanti dall'utilizzo di sale iodato.

Per maggiori informazioni e per dati più aggiornati rimandiamo al sito dell'ente preposto alla valutazione di efficacia ed efficienza della iodoprofilassi in Italia: https://www.epicentro.iss.it/iodio/sian-Osnami