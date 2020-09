Calcio e Fosforo: Fabbisogno, Carenza, Eccesso e Metabolismo

Livelli di assunzione raccomandati I livelli di assunzione raccomandati sono stati molto difficili da determinare in quanto, grazie alle riserve ossee, i livelli plasmatici sono mantenuti anche se l'apporto non è adeguato; per di più l'organismo mostra capacità di adattamento notevoli migliorando la capacità di assorbimento Shutterstock Tali capacità di assorbimento non sono neppure costanti durante l'arco della vita: la quantità di calcio assorbita si mantiene attorno al 75% sino ai 20 anni, scende al 40% nell'adulto e al 20% nell'anziano. Comunque nel primo anno di vita il fabbisogno quotidiano è di 500mg, da 1 a 6 anni di 800mg/die, da 7 a 10anni di 1000mg, da 11 a 19 anni do 1200mg, da 20 a 29 anni di 1000mg, in età adulta di 800mg; dopo i 60 anni alcuni consigliano di aumentare l'apporto sino ai 1200 mg. Gravidanza e allattamento richiedono un surplus di 400 mg, determinato oltre che dalle perdite aumentate, dal basso livello di estrogeni. Il fabbisogno di fosforo equivale in grammi a quello di calcio; quantità maggiori nell'adulto non creano problemi. Per approfondire: Calcio e Fosforo

Eccesso Per il calcio sono fortemente rare le intossicazioni, dato che soggetti sani tollerano senza alcuna conseguenza quantità fino a 2.5 g; apporti maggiori ostacolano l'assorbimento del ferro. Ipercalcemie possono essere riscontrate in soggetti con ulcera peptica che assumono grandi quantità di latte e alcol o in individui con grave insufficienza renale: in tali casi si può avere nefrocalcinosi, calcinosi extrarenale, alcalosi, iperfosforemia, oltre al ridotto assorbimento di ferro e altri minerali. Eccessi alimentari di fosforo sono rarissimi e legati alla massiccia introduzione di lassativi a base di fosfato di alluminio.