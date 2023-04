Ripetizioni: come gestirle e quali implicazioni

Relazioni tra la rep e gli altri parametri allenanti

Ogni ripetizione è divisa in tre fasi:

concentrica ;

; transizione o isometrica (peak contraction);

(peak contraction); eccentrica.

Ogni fase ha una durata, ovvero un tempo sotto tensione muscolare (TUT). Ogni rep, quindi, ha un TUT che equivale alla somma di tutte e tre le fasi.

Maggiore è il TUT della singola rep, maggiore è la richiesta energetica, minore è il sovraccarico sostenibile - misurabile come %1RM ;

Quindi: rep e TUT, rep e %1RM, TUT e %1RM, sono tutti inversamente proporzionali .

Ciò nonostante, la crescita di forza e l'ipertrofia richiedono come presupposto fondamentale che le rep siano allenanti. Una rep è allenante quando determina un impatto significativo sul muscolo. Quindi:

meno rep si fanno, più alta dev'essere la %1RM,e non è necessario giunger al cedimento muscolare;

più rep si fanno, meno importante è la %1RM, ma è necessario giungere al cedimento muscolare.

Rep, TUT e sovraccarico sono parametri allenanti che, moltiplicati tra loro, determinano il volume complessivo:

rep totali x TUT (della singola rep) = TUT complessivo

rep totali x sovraccarico = tonnellaggio

rep x serie [dando per scontato un livello di intensità allenante]

Nel resistance training - come in tutti i lavori intervallati - le ripetizioni vengono organizzare in serie (set) - ciò non toglie che, ipoteticamente, sia possibile eseguire una mono-serie (in maniera simile al rest-pause).

Il rapporto tra rep e set dipende, com'è logico dedurre, da:

finalità dell'allenamento: forza massimale, forza resistente ecc.; grado di affaticamento che si intende raggiungere: cedimento, buffer 1 o RPE 9, buffer 2 o RPE 8 e così via; altri parametri allenanti: soprattutto intensità sulla 1RM, densità (ovvero il recupero), singola TUT ecc.

A parità volume, eseguire più set con meno rep consente di mantenere più basso l'affaticamento e più alta l'intensità sul 1RM; ideale per migliorare lo stimolo delle unità contrattili.

Con meno set e più rep invece, si ottiene un maggior affaticamento e una minor intensità sul 1RM; ideale per ottenere un ampio condizionamento sarcoplasmatico della miocellula, che vede coinvolto il metabolismo energetico, le riserve ecc.

Poiché il muscolo esprime forza in maniera diversa nella contrazione concentrica, isometrica ed eccentrica, cambiando il rapporto di queste tre fasi, o lavorando su un tipo di contrazione piuttosto che sull'altro, si può modificare il tipo di stimolazione meccanica sullo stesso .

Infatti, il muscolo striato scheletrico esprime la massima capacità di forza in fase eccentrica, seguita dall'isometria e infine dalla concentrica. Inoltre, alcune teorie sostengono che in fase eccentrica il muscolo venga maggiormente indotto ad aumentare in sezione trasversa.

Ecco perché certe tecniche di bodybuilding - soprattutto le negative - si basano sul dare enfasi alla fase eccentrica ed isometrica, a discapito di quella concentrica. In tal modo si cerca di tenere alti i TUT, pur lavorando con alti gradi di tensione muscolare.

Il rapporto tra concentrica, isometrica ed eccentrica può essere gestito più o meno liberamente, a seconda della finalità; ad esempio: 1:0:1, 1:0:2, 1:1:1, 1:1:3, 2:1:2 ecc.

Questo non vale, invece, per il powerlifter, che ha come obbiettivo ultimo la massimizzazione della capacità di forza concentrica.

La fisiologia e la biomeccanica dei vari esercizi, tuttavia, possono essere profondamente diverse. In alcuni casi la prima fase è eccentrica (si pensi ad es. alle distensioni su panca), in altri è concentrica (si pensi ad es. ad un curl), in altri ancora è isometrica (si pensi alla posizione di partenza dello stacco da terra).

Gli esercizi multi-articolari pesanti, soprattutto con i pesi liberi, richiedono un elevato controllo della ripetizione, che richiede uno schema motorio complesso. Diversamente, i mono-articolari o finisher, sono tecnicamente meno impegnativi.

Un parametro altamente qualitativo della ripetizione è il range of motion (ROM). Questo va inteso come l'intero arco di movimento del gesto specifico, ovvero l'ampiezza. Se consideriamo che:

più viene stirato il muscolo, più aumenta la sua capacità di esprimere forza

il muscolo, più lo si condiziona ad accorciarsi; di solito, più ampio è il movimento, più svantaggiosa diventa la leva fisica

se ne deduce che la rep ottimale sia:

a massimo ROM , in fase di massima eccentrica e in fase di massima concentrica;

, in fase di massima eccentrica e in fase di massima concentrica; più affaticante di una rep parziale, ragione per la quale - con le eccezioni che vedremo - quest'ultima è da considerare cheating.

Esistono tuttavia delle eccezioni, dovute soprattutto a limitazioni funzionali soggettive - si pensi a una trazione o a una distensione incompleta, per problemi di spalla - o, nei multi-articolari, anche all'intenzione di porre enfasi su un muscolo piuttosto che su un altro - si pensi a uno stacco rumeno, rispetto a un deadlift completo.

