Rimedi per le Vene Varicose

Le vene varicose (o semplicemente varici) sono dilatazioni patologiche delle vene. Si tratta di un disturbo che predilige gli arti inferiori, sebbene possa manifestarsi anche in altre aree.

Sempre allungate ed evidenti, le vene varicose assumono un caratteristico andamento tortuoso, costituendo un vero e proprio disagio estetico per moltissime donne. Oltre all'insufficienza venosa - che ne costituisce la causa principale - le vene varicose possono essere conseguenza di svariati disturbi, quali: trombi a carico delle vene profonde, compromissione dei vasi, deficienza della pompa muscolare, obesità e sedentarietà.

Al di là dei disturbi estetici, le vene varicose possono provocare sintomi come: caviglie gonfie, crampi muscolari, formicolii alle gambe, gambe gonfie/stanche, percezione costante di freddo e teleangectasie.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento delle Vene Varicose; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.