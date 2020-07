Rimedi per la Vaginite

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Per ripristinare la flora batterica vaginale, anche l'assunzione di fermenti lattici - per via locale o sistemica - può rivelarsi utile.

In caso di vaginiti causate da infezioni sostenute da funghi, invece, si può ricorrere all'uso di farmaci antimicotici , come il clotrimazolo e il miconazolo .

Ad esempio, in caso di vaginite causata da infezioni batteriche, è possibile ricorrere all'uso di farmaci antibiotici. I principi attivi maggiormente impiegati in questo senso sono il metronidazolo e il tinidazolo .

Trattamenti medici

In genere, il trattamento antibiotico o antimicotico è sufficiente per la remissione completa dei sintomi. In caso di complicanze da vaginite (es. malattia infiammatoria pelvica), è necessario il ricovero ospedaliero della paziente per sottoporla ad una terapia antibiotica intravenosa oppure ad un intervento chirurgico specifico.