Rimedi per le Ustioni

Introduzione

Le ustioni sono lesioni della pelle che possono essere provocate da:

Calore eccessivo.

Sostanze chimiche.

Correnti elettriche.

Agenti radianti troppo intensi.

Le ustioni vengono suddivise in:

Primo grado: interessano solo l'epidermide.

Secondo grado: colpiscono anche il derma e vengono classificate in semplici e profonde.

Terzo grado: raggiunge anche gli strati profondi.

ATTENZIONE! I rimedi di cui parleremo interessano prevalentemente le ustioni di primo grado e di secondo grado semplici. Ciò nonostante, alcuni accorgimenti possono risultare molto utili nel primo intervento dei casi più impegnativi.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento delle Ustioni; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.