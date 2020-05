Rimedi per Rinforzare le Unghie Fragili

Le unghie vengono definite fragili quando:

Presentano varie alterazioni della forma e della struttura

Diventano meno elastiche

Si rompono facilmente.

Si manifestano in forme diverse:

Con striature e fessure verticali chiamate onicoressi

Uniformi, ma che tendono a disfarsi dagli strati esterni verso quelli profondi; tale condizione è nota come onicoschizia lamellina.

Colpiscono più frequentemente le donne e gli anziani e, a seconda dei casi, il problema può essere transitorio o persistente.

Le unghie fragili possono avere molte cause ed è compito del medico identificare quali.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per rinforzare le unghie fragili; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa NON Fare Esporre le unghie a stress chimici: detersivi, solventi, saponi aggressivi ecc.

Esporre le unghie a microtraumi ripetuti: in genere manifesti durante lo sport, gli hobby e il lavoro.

Esporre le unghie alle molecole allergizzanti (reazione dermatologica).

Mangiarsi le unghie ripetutamente.

Fumare, soprattutto in quantità elevate.

Sottoporre le unghie a tecniche di manicure molto invasive, logoranti e ravvicinate.

Seguire una dieta incompleta o insufficiente.

Non curare o trattare le malattie responsabili della fragilità ungueale.

Cosa NON Mangiare Non esistono alimenti meno consigliati di altri. Tuttavia, si raccomanda di evitare: Diete monotematiche.

Dieta vegana.

Dieta priva di ortaggi e verdure.

Diete basate esclusivamente su:

Cibi cotti.



Cibi conservati.

Inoltre, si consiglia di evitare l'abuso alcolico. E' potenzialmente responsabile di malassorbimento e alterazione del metabolismo vitaminico.

Prevenzione Nutrirsi in maniera adeguata.

Evitare i microtraumi ripetuti.

Limitare l'esposizione delle unghie a sostanze chimiche corrosive.

Eliminare il contatto con allergeni.

Non abusare di farmaci.

Non mangiarsi le unghie ripetutamente.

Smettere di fumare.

Evitare tecniche di manicure ripetute e aggressive.

Trascurare le malattie responsabili della fragilità ungueale.