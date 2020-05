Rimedi per l'Ulcera Peptica

Per ulcera peptica si intende una patologia grave dello stomaco e del duodeno. Meno frequentemente, può interessare l'esofago e l'intestino tenue superiore (2% dei casi).

Si tratta di una lesione erosiva che interessa la mucosa e la sottomucosa gastro-duodenale; talvolta raggiunge e supera anche la mucosa muscolare e la tonaca muscolare.

Dal punto di vista eziologico, l'ulcera peptica si sviluppa in seguito all'esposizione della mucosa ai succhi gastrici (acido cloridrico e pepsina)m non adeguatamente ostacolati dal muco protettivo.

In pratica, la comparsa dell'ulcera è causata dallo squilibrio tra i fattori aggressivi e quelli protettivi, che agiscono sulla mucosa gastro-duodenale.

In occidente, circa una persona su dieci ha sofferto, soffre o soffrirà di ulcera allo stomaco o al duodeno. Gli uomini (soprattutto di mezza età) sono colpiti tre volte più delle donne, in particolare nel duodeno (eccezion fatta per il Giappone); talvolta, l'ulcera si presenta sia a livello gastrico che duodenale. E' possibile che gli ormoni estrogeni svolgano un ruolo protettivo nelle donne fertili.

L'insorgenza dell'ulcera ha una base comportamentale molto ampia; esiste anche una predisposizione genetica (gruppo sanguigno 0). Negli ultimi anni l'incidenza sembra calare significativamente.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento dell'Ulcera Peptica; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa NON Fare Condurre uno stile di vita scorretto, senza rispettare i criteri di prevenzione.

Ignorare la sintomatologia iniziale.

Non rivolgersi al medico per una diagnosi certa e per escludere altre malattie o complicanze.

Trascurare la terapia specifica:

Non seguire la terapia farmacologica.



Non sottoporsi a intervento chirurgico se ritenuto essenziale dal medico.

Seguire una dieta inadatta.

Fumare.

Abusare con gli alcolici.

Esporsi a contaminanti ambientali potenzialmente nocivi per lo stomaco.

Seguire uno stile di vita stressante.

Utilizzare farmaci gastro lesivi, soprattutto a stomaco vuoto e senza l'impiego di gastro protettori.

Prevenzione Non fumare.

Non abusare di alcolici, soprattutto a stomaco vuoto.

Seguire una dieta corretta.

Evitare i cibi predisponenti.

Limitare l'uso di certi farmaci (antinfiammatori FANS, cortisonici, antibiotici ecc) o perlomeno assumerli a stomaco pieno.

Ridurre al minimo i livelli di stress nervoso.

Possibilmente, non esporsi a contaminanti ambientali (vapori, esalazioni ecc) chimici e dannosi.

Evitare la possibilità di contagio di Helicobacter pylori, anche se recenti studi lasciano ipotizzare che questo batterio sia presente nella mucosa di tutti ma diventi patogeno solo per pochi.

Rivolgersi al medico con la manifestazione dei primi sintomi. In questo modo è possibile bloccare l'ulcera nelle fasi iniziali, riducendo la gravità (quando è ancora una semplice erosione della mucosa superficiale), la terapia e la possibilità di complicazioni.