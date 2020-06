Rimedi per i Trigliceridi Alti

I trigliceridi sono lipidi presenti negli alimenti (di origine animale e vegetale) e nel corpo umano.

Alcuni trigliceridi sono di origine endogena e vengono prodotti dal fegato. Questo accade principalmente quando la dieta è troppo ricca di carboidrati e alcol etilico, oppure in presenza di iperglicemia cronica; contribuisce anche l'eccesso proteico.

Nel sangue i trigliceridi assorbiti nell'intestino vengono trasportati da lipoproteine dette chilomicroni, fino alle periferie.

Le lipoproteine che trasportano i trigliceridi sintetizzati dal fegato sono invece le VLDL (Very Low Density Lipoprotein).

L'eccesso cronico di trigliceridi nel sangue (VLDL elevate) è una dislipidemia/iperlipemia che si correla a:

Obesità e altre patologie del ricambio, anche sindrome metabolica.

Fegato grasso.

Aterosclerosi.

Eventi cardio e cerebro vascolari.

Complicazioni del pancreas.

NB. L'aumento spropositato dei trigliceridi nel sangue dopo il pasto è normale; diventa patologico solo quando si manifesta a digiuno.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento dei Trigliceridi Alti; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa NON Fare Ignorare le prescrizioni mediche.

Saltare i controlli di routine per i trigliceridi alti o eventuali parametri correlati (glicemia).

Eseguire le analisi senza rispettare il digiuno.

Seguire una dieta sbilanciata o consigliata da fonti di dubbia professionalità.

Abusare di alcol.

Adottare uno stile di vita sedentario.

Ingrassare o rimanere in sovrappeso.

Mantenere invariati o aumentare i fattori di rischio cardiovascolare.

Assumere farmaci che possono causare o peggiorare l'ipertrigliceridemia.

Ignorare le patologie che possono causare o peggiorare i trigliceridi alti.

Prevenzione Attività motoria: la soluzione migliore è quella di praticare sport ogni giorno. Non sono necessari grossi volumi di lavoro; al contrario, si dimostra più efficace la segmentazione della seduta in due volte (dopo i pasti principali).

Dieta specifica e integratori.

Terapia farmacologica.

Curare l'obesità e le altre complicazioni fisiche collegate.

Eliminare i fattori di rischio su cui è possibile intervenire (pillola anticoncezionale, diuretici ecc).