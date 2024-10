Cosa fare per calmare subito la tosse?

Più che una malattia a sé stante, la tosse è un riflesso difensivo dell'organismo dovuto all'irritazione delle mucose respiratorie: la tosse insorge quando una sostanza od una particella estranea entra a contatto con queste mucose, ostacolando le vie aeree.

Molte cause possono innescare la tosse: allergie, aneurisma aortico, AIDS, BPCO, bronchite, embolia, fibrosi cistica, fumo, influenza, laringite, meningite, polmonite, rinite, sinusite, tumore all'esofago e al polmone, varicella.

La tosse può essere o meno accompagnata da espettorato: si distingue perciò la tosse grassa dalla tosse secca.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Tosse; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.