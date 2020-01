Rimedi per il Torcicollo

Guarda il video

In gergo, il termine torcicollo si riferisce ad una "deformità" transitoria che colpisce il rachide cervicale. Il disturbo è caratterizzato da un'anomala posizione assunta dalla testa dopo una rotazione od una flessione violenta del collo.

Il torcicollo è responsabile di rigidità muscolare, cervicalgia, brachialgia ed incapacità/impossibilità di muovere, spostare o roteare il collo.

Il torcicollo muscolare/osteoarticolare - conseguenza di traumi violenti, correnti d'aria, postura scorretta, colpo di frusta, artrite o reumatismi - viene curato con sussidi terapeutici o correzione chirurgica (ad esempio in caso di torcicollo dipendente da ernia cervicale). Oltre alla forma muscolare, esiste anche la variante congenita del torcicollo, che dipende da retrazione del muscolo sternocleidomastoideo o da malformazioni ossee delle vertebre cervicali.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento del Torcicollo; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.