Rimedi Tonsillite

La tonsillite è una malattia infettiva che colpisce le tonsille (amigdale).

Le tonsille sono organi linfoghiandolari presenti nella rinofaringe. Hanno una forma che ricorda vagamente una “mandorla” e svolgono la mansione di difesa immunitaria per le vie respiratorie.

La tonsillite è una patologia che può essere scatenata da batteri, virus o funghi. Talvolta è un'infezione locale; in altri casi rappresenta la conseguenza di patologie sistemiche più gravi.

Si associa di frequente alla faringite, alla rinite, alla laringite e alla sinusite, ma può manifestarsi anche da sola.

La tonsillite genera un'infiammazione profonda e scatena dolore, bruciore, senso di gonfiore, difficoltà nella deglutizione, nel parlare e talvolta anche nel ventilare.

Rappresenta un disagio molto diffuso tra la popolazione globale, ma la gravità e pericolosità dipendono da vari fattori: età, integrità del sistema immunitario, assistenza sanitaria ecc.

Nei soggetti predisposti recidiva più volte all'anno.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Tonsillite; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.