Rimedi per la Tendinite

La tendinite è una tendinopatia, ovvero una patologia dei tendini o delle strutture annesse.

Si tratta di un disturbo su base infiammatoria, scatenato da un evento acuto (più raro) o dalla ripetizione cronica di micro-sollecitazioni (più frequente).

Il danno al tendine osservato nelle tendiniti può risolversi spontaneamente; tuttavia, il processo di riparazione che caratterizza la guarigione comporta la formazione di un tessuto tendineo meno resistente, meno elastico e quasi sempre più sottile.

I tendini più sensibili all'insorgenza di tendinite sono quelli che risiedono in prossimità delle articolazioni: caviglia, ginocchio, gomito e spalla (in particolare: tendine del tricipite surale, tendine del quadricipite femorale, estensori dell'avambraccio, tendine del muscolo sovraspinato).

Le tendiniti si manifestano con dolore, gonfiore e rossore (dove visibili); molto spesso, inoltre, causano anche: riduzione dell'elasticità, compromissione della mobilità e rigidezza, e aumento del rischio di rottura.

I fattori di rischio per la tendinite sono di tipo ambientale (lavoro, hobby, sport ecc) e soggettivo (predisposizioni anatomiche, debolezza muscolare ecc).

