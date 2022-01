Rimedi Strappo Muscolare

Lo strappo (chiamato anche distrazione) è una lesione muscolare molto grave, che interessa i fasci fibrosi di uno o (raramente) più muscoli scheletrici.

Rappresenta il disagio muscolare più invalidante e anche il più complesso per quanto concerne la guarigione.

È caratterizzato dall'interruzione di continuità del muscolo e causa un versamento di sangue notevole (decisamente maggiore rispetto allo stiramento o elongazione).

Shutterstock

Provocato da un'eccessiva sollecitazione delle fibre muscolari (contrazioni violente o scatti improvvisi), lo strappo si manifesta più facilmente negli sportivi e in certe condizioni predisponenti (muscolo freddo, scarso livello di allenamento, movimento incontrollato o brusco, squilibri posturali o muscolari o di coordinazione, condizioni ambientali avverse, microtraumi ripetuti, abbigliamento non idoneo, recupero/compensazione insufficiente ecc).

Lo strappo muscolare è più frequente nelle discipline di: forza elastica, forza massimale, forza esplosiva, rapidità e velocità. Alcuni esempi sono: sollevamento pesi, baseball, calcio, gare di sprint e di salto.

I distretti più interessati sono gli arti inferiori (quadricipite femorale, adduttori, bicipite femorale, tricipite surale) e superiori (tricipite brachiale e deltoide), più raramente la schiena e la fascia addominale.

