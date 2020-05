Rimedi per la Stomatite

Per stomatite si intende un processo infiammatorio che colpisce la bocca.

Può essere acuta o cronica e colpire maschi o femmine di ogni età.

La stomatite, inoltre, può essere localizzata o diffusa.

Le zone più sensibili sono: l'interno delle guance, il palato, la lingua, le gengive e le labbra.

I sintomi interessano solo la mucosa del cavo orale e si accompagnano a una o più delle seguenti manifestazioni:

Ulcere dolorose di modesta entità (afte della bocca).

Gengiviti.

Glossiti.

Cheiliti.

Il dolore provocato dalla stomatite può compromettere la dieta e lo stato nutrizionale (disidratazione e malnutrizione).

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Stomatite; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa Fare Riconoscere tempestivamente la stomatite: pur trattandosi di un disturbo lieve, risulta estremamente fastidioso e, se non trattato, può aggravarsi. I sintomi sono: dolore (soprattutto mentre si mangia, si parla oppure ci si lava i denti), ipersensibilità al calore e al piccante, gonfiore, arrossamento, pustole, afte, ulcere orali (afte) e talvolta perdite di sangue.

Differenziare la stomatite dalle ulcere labiali provocate dall'herpes simplex, che invece compaiono all'esterno della cavità orale e sono contagiose. Le ulcere associate alla stomatite, invece, non possono essere trasmesse. NB. La diagnosi è di interesse medico Cercare le cause scatenanti e stabilire una cura specifica (ricordando che molte stomatiti vengono definite idiopatiche):

Intolleranze alimentari o allergie (anche da contatto): eliminare l'allergene o la molecola non tollerata.



Carenze nutrizionali: seguire una dieta adeguata.



Elevato stress psico-fisico: ridimensionare le abitudini e lo stile di vita per diminuire lo stress.



Riduzione delle difese immunitarie orali: è impossibile incrementare l'immunità localizzata; pertanto, oltre a seguire alcune regole che permettono di migliorare tutte le difese dell'organismo, non esistono altre opportunità.



Disordini endocrini, metabolici e autoimmuni: la soluzione consiste nella cura della patologia in questione; in tal caso la stomatite rappresenta un obbiettivo di secondaria importanza.



Assunzione di farmaci: se possibile, è necessario sostituire il farmaco responsabile della stomatite con un altro ben tollerato.



Agenti chimicamente o fisicamente irritanti: andrebbero evitati ma talvolta non è possibile. Un esempio indicativo sono le protesi dentarie mobili.



E' noto che la presenza di un polimorfismo genetico che aumenta la concentrazione di due fattori dell'infiammazione (IL-1 e TNF-alfa) sia correlato alla presenza di stomatite. In tal caso non è possibile intervenire in alcun modo sulla causa primaria.



Infezioni: nonostante la bocca dovrebbe possedere un'immunità sufficiente a contrastare le infezioni, è comunque necessario adottare una corretta igiene orale per ridurre la concentrazione dei patogeni (batteri, funghi, virus).

Usare collutori antisettici: utili per disinfettare la cavità orale.

Assunzione di farmaci da banco: permettono di alleviare i sintomi (vedi oltre).

Cosa NON Fare Ignorare la comparsa dei primi sintomi e rischiare l'aggravamento.

Non rivolgersi al medico per effettuare una diagnosi e differenziare il disturbo dall'Herpes simplex: il rischio è di seguire una terapia inefficace o di promuovere il contagio dell'Herpes.

Tralasciare i test di ricerca per le allergie e le intolleranze.

Continuare con l'utilizzo o l'assunzione di prodotti responsabili di reazioni avverse.

Seguire una dieta sbilanciata e potenzialmente responsabile di carenze nutrizionali.

Seguire periodi di elevato stress psico-fisico.

Trascurare o curare in maniera inappropriata i disordini endocrini, metabolici e autoimmuni.

Proseguire l'assunzione di farmaci scarsamente tollerati.

Utilizzare prodotti chimicamente o fisicamente irritanti.

Non rispettare una corretta igiene orale.

Non rispettare la terapia farmacologica (da banco o prescritta).

Consumare cibi e bevande nocivi o che peggiorano la sintomatologia.

Fumare.

Cosa NON Mangiare Esistono alcuni prodotti correlati all'insorgenza di stomatite o al peggioramento della sintomatologia: Alcolici.

Caffè e bevande o cibi che ne contengono quantità elevate.

Bevande e alimenti molto caldi.

Cibi piccanti.

In caso di celiachia è strettamente necessario escludere il glutine dalla dieta

Cure Farmacologiche Collutori medicati (sotto prescrizione) che contengono molecole specifiche:

Desametasone: corticocosteroide in grado di alleviare i sintomi tipici dell'infiammazione (gonfiore, dolore, calore).



Tetraciclina: antibatterico inibitore della sintesi proteica (indicato soprattutto in caso di ulcere aftose).



Nistatina: antibiotico inibitore delle funzioni della membrana citoplasmatica; si lega alla membrana del patogeno e lo neutralizza.



Difenidramina: antistaminico e anestetico locale.

Antinfiammatori: in forma di pomata o gel da applicare localmente:

Desametasone: ad esempio Soldesan ®.



Triamcinolone: ad esempio Kenacort ®.



Amlexanox: ad esempio Amlenox ® e Aphthasol ®.

Antibiotici, antimicotici o antivirali: da assumere in caso di infezione e su consiglio del medico.

Anestetici e antidolorifici, per alleviare la sensazione di dolore correlata alla presenza della lesione:

Sucralfato: ad esempio Dermamed ®.



Lidocaina: ad esempio Luan ®.

Medicamenti protettivi o di barriera.

Prevenzione Interessa la causa scatenante. Ovviamente non è possibile prevedere l'insorgenza di una malattia, eccezion fatta per i casi in cui esiste una storia clinica pregressa.

Più in generale:

Rispettare un'accurata igiene orale.



Utilizzare lo spazzolino da denti.





Utilizzare il collutorio.



Seguire una dieta bilanciata e priva di molecole non tollerate.



Limitare il consumo di alcolici.



Non fumare.



Evitare lo stress chimico e fisico ad azione irritante (ad esempio correggere le protesi dentarie).