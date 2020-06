Rimedi per la Stipsi o Stitichezza

Si definisce stipsi o stitichezza un sintomo caratterizzato dall'alterazione nella consistenza fecale e della frequenza di evacuazione.

La stipsi provoca:

Riduzione delle defecazioni (< 2 settimana)

Feci dure (anche caprine o nastriformi)

Senso di svuotamento incompleto e costipazione

Difficoltà, dolore e lentezza durante l'espulsione.

L'aumento della consistenza fecale avviene per un eccessivo riassorbimento dei liquidi nel colon (pigrizia della peristalsi, stato di disidratazione corporea, volume insufficiente ecc).

E' definita stipsi quando i sintomi rimangono almeno per 3 mesi. Colpisce maggiormente i maschi giovani e le femmine adulte, oltre agli anziani.

Non è una malattia vera e propria ma crea un disagio molto intenso a chi ne soffre.

Può essere scatenata da: varie patologie anatomiche, squilibri ormonali, fattori dietetici, alterazione della flora batterica, modifica dei ritmi circadiani o delle abitudini, disidratazione, fattori nervosi, stile di vita ecc.

La stipsi si correla all'insorgenza di varie patologie più o meno gravi, ragion per cui è fondamentale cercare di identificarne l'origine e curarla.

Inoltre, non bisogna dimenticare che la stipsi può causare o aggravare:

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Stipsi o Stitichezza; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa NON Fare Ignorare la stipsi e altri sintomi correlati.

Non rispettare il percorso diagnostico.

Non curare la malattia che provoca la stipsi.

Seguire una dieta inadeguata, ricca di prodotti astringenti e povera di fibre, prebiotici e lassativi.

Rimanere disidratati:

Assumere alimenti o bevande che promuovono la disidratazione (alcolici, caffè, termogenici ecc).



Seguire una dieta chetogenica: tende ad aumentare la filtrazione renale disidratando il corpo.



Bere poco, soprattutto in caso di sudorazione intensa.

Non seguire una terapia a base di probiotici, se consigliata dal medico o dal nutrizionista

Avere uno stile di vita poco regolato, discontinuo e privo di ritmi.

Soffrire di stress profondo e costante.

Trascurare la percezione dello stimolo di defecare e rimandare gli episodi (accade spesso in presenza di forti dolori e/o sanguinamenti riconducibili a emorroidi e ragadi).

Sedentarietà.

Eccedere con i prodotti astringenti in caso di diarrea. Talvolta, la stitichezza è il risultato di un “effetto rimbalzo” nella terapia farmacologica della diarrea.

Eccedere con i rimedi naturali e i farmaci contro la stipsi. Possono dare assuefazione e creare un pericoloso effetto rebound.

Prevenzione La prevenzione della stipsi si può attuare in pochi e semplici passaggi: Seguendo una dieta equilibrata e ricca di: fibre, acqua, probiotici, prebiotici ecc.

Seguendo una dieta povera di: astringenti, alcolici, caffeina e altri nervini.

Evitando la disidratazione: compensando la sudorazione, limitando i prodotti disidratanti ecc.

Dedicando attenzione e tempo all'evacuazione.

Svolgendo attività motoria.

Se necessario, assumendo pochi rimedi naturali come tisane, fibre supplementari ecc.

Curando eventuali patologie primarie che scatenano la stipsi.