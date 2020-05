Rimedi per il Sovrallenamento - Overtraining

Il sovrallenamento od overtraining è una condizione disagevole che interessa gli sportivi, in particolare gli atleti agonisti.

Il sovrallenamento consiste in un malessere globale che provoca diversi sintomi di natura fisica e psicologica; la caratteristica principale è la riduzione della prestazione atletica.

Le cause dell'overtraining possono essere molteplici e talvolta compresenti.

L'aumento della prestazione atletica si ottiene attraverso lo stimolo allenante; ciò nonostante il corpo e la mente progrediscono e si adattano in maniera ottimale solo grazie al riposo e all'alimentazione.

E' vero che le capacità dell'organismo (forza, resistenza, coordinazione ecc) aumentano grazie al carico allenante, ma è altrettanto vero che senza il riposo e l'alimentazione questo stimolo può risultare vano o controproducente (nocivo), fino all'insorgenza del sovrallenamento.

L'overtraining è una situazione quasi sempre reversibile; d'altro canto spesso pregiudica il raggiungimento dell'obbiettivo agonistico e talvolta risulta predisponente a patologie o infortuni (muscolari, tendinei e articolari).

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento del sovrallenamento; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa Fare NB: Il sovrallenamento “propriamente detto” è una condizione piuttosto rara e la maggior parte degli sportivi utilizza questa definizione soprattutto come “alibi” o scusante. Talvolta insorge in forma lieve o incompleta. L'intervento migliore per scongiurare gli effetti del sovrallenamento è la prevenzione (vedi sotto Prevenzione).

In secondo luogo, è essenziale riconoscerne i sintomi:

Tachicardia a riposo.



Affaticamento eccessivo e ingiustificato.



Difficoltà a far aumentare le pulsazioni durante gli sforzi elevati.



Difficoltà a far scendere le pulsazioni durante il recupero.



Alterazioni psicologiche e comportamentali: apatia, insonnia, irritabilità, depressione.



Nelle donne amenorrea.



Riduzione ingiustificata dell'appetito, con aumento del desiderio di cibi dolci e calo di peso corporeo.



Abbassamento delle difese immunitarie e suscettibilità alle infezioni (virus influenzali, mal di gola batterico ecc).



Alterazioni ormonali: eccesso di cortisolo, ACTH e prolattina.



Dolori cronici ai muscoli, ai tendini, alle articolazioni e incremento dell'incidenza di infortunio.

Riconoscendo questi sintomi (non necessariamente tutti) è indispensabile mettersi a riposo totale per 7-15 giorni e, parallelamente, ragionare sulle cause potenzialmente responsabili. Queste potrebbero essere:

Stimolo allenante eccessivo: in senso assoluto o in relazione alle possibilità di riposo/alimentazione. Riconoscibile quando l'intensità o il volume sono tali da non permettere di completare l'allenamento pianificato, nemmeno a distanza di alcune settimane dall'inizio. E' necessario organizzare nuovamente il programma (ridurre la frequenza degli allenamenti, il volume o l'intensità).



Standardizzazione dell'allenamento: è negativa su due fronti:



Monotonia: spesso è sufficiente creare variazioni o alternare con esercizi differenti, spezzando la routine, per mantenere altra la motivazione.





Inadeguatezza sull'atleta singolo: avviene quando la persona ha un livello inferiore rispetto a quello utilizzato per costruire il programma. Effettuando dei test attitudinali per valutare la preparazione è possibile adeguare la tabella.



Carenza di sonno (può essere anche un sintomo). E' sufficiente che l'atleta dorma correttamente per garantire il recupero metabolico, dei tessuti e cerebrale. Talvolta è sufficiente andare a dormire prima. In altri casi la difficoltà consiste nel prendere sonno; in tal caso è utile distanziare gli allenamenti rispetto all'orario notturno, ridurre l'assunzione di prodotti stimolanti o assumere farmaci ansiolitici. Dormendo poco si può andare incontro a:



Alterazione dell'asse ormonale. Se dipende da patologie endocrine è indispensabile curare il disturbo.





Ricarica energetica insufficiente del cervello (e conseguenti effetti psicologici sulla motivazione).



Eccesso di stress (può essere anche una conseguenza): l'intervento dev'essere fatto sulle cause scatenanti. Alcuni atleti scelgono di affrontare una blanda terapia farmacologica con ansiolitici, ma questi possono pregiudicare la prestazione atletica.



Troppe competizioni o troppo ravvicinate: il programma annuale deve selezionare le gare più importanti e far corrispondere il vertice prestazionale con una singola competizione.



Malattie o infortuni (possono essere anche una conseguenza): è indispensabile dedicare il tempo necessario alla cura, per evitare le ricadute o le complicazioni.



Deficit nutrizionali: provocati da uno stile alimentare disorganizzato o insufficiente. L'alimentazione è un aspetto fondamentale. Può essere determinante l'aiuto di un dietista specializzato nella nutrizione dello sportivo.



Eccesso di integratori e conseguente sovraccarico epatico/renale: è piuttosto raro ma può accadere. La categoria più soggetta è quella dei culturisti. Anche in tal caso può essere determinante l'aiuto di un dietista specializzato nella nutrizione dello sportivo.



Interruzione di cicli dopanti: quasi tutti gli aiuti “chimici” facilitano il recupero e consentono di ravvicinare gli allenamenti. Ciò permette di seguire un ritmo elevato e aumentare significativamente il numero degli stimoli. All'interruzione della “terapia” non è quasi mai possibile mantenere lo stesso ritmo senza rischiare (nel medio e lungo termine) il sovrallenamento. E' necessario consultare un endocrinologo o un medico sportivo ben preparato in materia per ridurre le complicazioni del caso.



Complicazioni di natura psicologica o emotiva: problemi relazionali, familiari, sociali e lavorativi influiscono negativamente sulla capacità di concentrazione e sulla motivazione all'allenamento. Possono essere anche una conseguenza del calo prestazionale imposto dall'overtraining. La soluzione consiste nella metabolizzazione psicologica o nella soluzione concreta dei problemi in questione.

Cosa NON Fare In sintesi: Esporsi al rischio con uno stile di vita inappropriato e non preventivo.

Ignorare totalmente le prime avvisaglie di sovrallenamento. In questi casi può essere sufficiente ridurre o sospendere l'attività per brevissimo tempo; persistendo aumenterebbe il rischio di complicazioni.

Continuare ad allenarsi quando l'overtraining è grave.

Mantenere ritmi eccessivi a tempo indeterminato.

Tentare di seguire tabelle inadatte al proprio livello.

Svolgere allenamenti monotoni.

Dormire in maniera insufficiente.

Condurre una vita molto stressante.

Prefissarsi troppi obbiettivi o troppo elevati (troppe gare o troppo ravvicinate o troppo impegnative).

Trascurare le malattie e gli infortuni.

Mangiare in maniera inadeguata o insufficiente.

Assumere troppi integratori.

Fare uso di sostanze dopanti, soprattutto in assenza di una guida medica.

Protrarre condizioni psicologiche disagevoli.

Abusare di alcol o di droghe.

Fumare.

Cure Farmacologiche Non esistono cure farmacologiche per curare il sovrallenamento. Tuttavia alcuni prodotti possono aiutare a ridurre i sintomi o le complicanze dell'overtraining:

Benzodiazepine: ansiolitiche, sedativo-ipnotiche, anticonvulsivanti, miorilassanti e anestetiche. Vengono somministrate sotto forma di compresse o gocce. Ne esistono molti tipi, classificati sull'emivita (breve, intermedia e lunga). Quelle più utili in caso di ansia cronica sono a emivita media e lunga; per favorire il sonno (iniziale) sono più indicate quelle a emivita breve.

Prevenzione Adeguare il recupero.

Sonno.



Astensione dall'allenamento.



Nutrizione.



Se necessario, fare uso di integratori alimentari.

Avere un atteggiamento positivo ed evitare l'ansia da prestazione.

Scegliere volumi di allenamento adeguati. Se non è necessario, evitare di protrarre gli allenamenti a “esaurimento totale” (altissima intensità) oltre i 60'. Intaccano anche l'integrità dei muscoli, dei tendini, delle articolazioni, del sangue e richiedono tempi di recupero talmente elevati da risultare controproducenti. Inoltre, dopo i 40-50' avviene l'aumento del cortisolo ematico (ormone “dello stress”).

Tenere controllati i valori ematici e i parametri metabolici.L'allenamento eccessivo può indurre dei cambiamenti negativi: pressione bassa, anemia, cortisolo alto, abbassamento dei globuli bianchi ecc.

Pianificare l'allenamento in relazione alla vita familiare, al lavoro e agli impegni sociali. Quando lo sport non è sincronizzato al resto delle attività diventa stressante e molto difficile da gestire.

Organizzare il programma annuale prevedendo brevi momenti di rigenerazione totale (ad esempio 4-7 giorni di astensione totale).