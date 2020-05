Rimedi Contro il Singhiozzo

Il singhiozzo è una manifestazione dall'origine psicosomatica o gastrointestinale; talvolta è il risultato di più cause predisponenti.

Si manifesta come uno spasmo involontario e improvviso del diaframma, che avvia l'atto di inspirazione; d'altro canto, l'atto inspiratorio viene interrotto bruscamente dalla chiusura della glottide provocando un rumore caratteristico.

Un esempio classico di singhiozzo è quello del neonato dopo la poppata.

Come vedremo di seguito, il singhiozzo insorge frequentemente a causa di certe malattie che infiammano il nervo frenico (ramo efferente diaframmatico).

Il singhiozzo è un sintomo che tende a scomparire autonomamente, anche se talvolta impiega molto tempo. Alcuni reputano il singhiozzo una condizione imbarazzante da manifestare in pubblico, ragion per cui sono stati escogitati alcuni rimedi per bloccarlo.

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento del Singhiozzo; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Cosa NON Fare Assumere atteggiamenti e comportamenti che possono favorire l'insorgenza del singhiozzo.

Trascurare le complicazioni digestive.

Favorire l'insorgenza dell'ansia conducendo uno stile di vita stressante.

Non curare le malattie (citate sopra) che favoriscono la comparsa del singhiozzo.

Mangiare cibi solidi, secchi o scarsamente masticabili senza accompagnare il pasto con uno o due bicchieri d'acqua.

Masticare poco.

Portare alla bocca grossi pezzi di cibo per volta.

Mangiare velocemente.

Mangiare in piedi.

Consumare i pasti in condizioni stressanti o rimanendo in ansia.

Rimanere connessi agli apparecchi multimediali o per la comunicazione quando si mangia

Trattenere le eruttazioni.

Ubriacarsi.

Cure Farmacologiche Gli unici farmaci in grado di ridurre il singhiozzo sono di tipo sedativo e spasmolitico; tuttavia, non vengono somministrati molto frequentemente, in quanto considerati eccessivi per il sintomo in questione. Sedativi:

Benzodiazepine: ansiolitiche, sedativo-ipnotiche, anticonvulsivanti, miorilassanti e anestetiche. Vengono somministrate sotto forma di compresse o gocce. Ne esistono molti tipi classificati in base all'emivita (breve, intermedia e lunga). Quelle utili in caso di attacco di singhiozzo sono ad emivita breve; ciò non toglie che se il singhiozzo tende a ripresentarsi frequentemente come sintomo dello stato d'ansia, si possono rendere utili anche le benzodiazepine a emivita media e lunga. Alcuni esempi sono:



Triazolam (emivita breve).





Midazolam (emivita breve).





Ozazepam (emivita intermedia).





Lorazepam (emivita intermedia): ad esempio Tavor ®.





Lormetazemap (emivita intermedia): ad esempio Noctamid ®.





Alprazolam (emivita intermedia): ad esempio Xanax ®.





Temazepam (emivita intermedia).





Clordiazepossido (emivita lunga).





Clorazepato (emivita lunga).





Diazepam (emivita lunga).





Flurazepam (emivita lunga): ad esempio Slipam ®.





Nitrazepam (emivita lunga).





Flunitrazepam (emivita lunga).





Clonazepam (emivita lunga): ad esempio Rivotril ®.





Prazepam (emivita lunga).





Bromazepam (emivita lunga): ad esempio Lexotan ®.

Spasmolitici addominali:

Atropina: è un farmaco antimuscarinico. Riduce l'attività gastrointestinale, rilassa la muscolatura liscia degli ureteri e sopprime la sudorazione. Alcuni esempi sono:



Atropina lux 1%.





Atropina love 1%.

Prevenzione Dedicare il tempo necessario al pasto; non meno di 20-30'.

Mangiare seduti.

“Staccare la spina” durante la pausa del pasto; cambiare ambiente rispetto al lavoro o alle attività stressanti in genere.

Non consultare il telefono, non accendere la TV, non rimanere davanti al computer ecc.

Mangiare lentamente, evitando di ingerire più aria del necessario.

Masticare accuratamente.

Per chi ha problemi di masticazione, scegliere alimenti adatti alle proprie necessità.

Portare alla bocca piccoli bocconi.

Bere durante il pasto.

Evitare le bevande gassate.