Rimedi per la Sindrome Premestruale

Introduzione

Che Cos'è la Sindrome Premestruale (PMS)?

La sindrome premestruale è un insieme eterogeneo e complesso di sintomi fisici e psichici che tormenta la stragrande maggioranza delle donne durante l'età fertile. Si tratta di una condizione che, per quanto fastidiosa, svanisce in concomitanza con l'arrivo della mestruazione.

La sindrome premestruale inizia a fare la sua comparsa 7-14 giorni prima del flusso mestruale. I sintomi sono estremamente variabili, così come l'intensità degli stessi. In generale, il quadro clinico della sindrome premestruale si concretizza in: alterazione dell'umore, astenia, aumento/mancanza d'appetito, aumento ponderale, depressione, disturbi articolari/muscolari, gambe gonfie e pesanti, insonnia, irritabilità, ritenzione idrica, turgore mammario ecc.