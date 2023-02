Rimedi per la sindrome climaterica: quali sono?

Il materiale pubblicato ha lo scopo di permettere il rapido accesso a consigli, suggerimenti e rimedi di carattere generale che medici e libri di testo sono soliti dispensare per il trattamento della Sindrome Climaterica; tali indicazioni non devono in alcun modo sostituirsi al parere del medico curante o di altri specialisti sanitari del settore che hanno in cura il paziente.

Il climaterio è un periodo di circa 7-10 anni compreso tra la premenopausa (quando il ciclo è irregolare, dura anche 6-8 anni) e la menopausa (totale assenza di ciclo mestruale per almeno 12 mesi).

La sindrome climaterica è un disturbo caratterizzato da un insieme di sintomi tipici che si manifestano durante il climaterio.

Il passaggio dalla fertilità alla menopausa è provocato dalla riduzione del flusso ormonale di estrogeni; quest'ultimo è anche ritenuto responsabile della sintomatologia climaterica.

Non tutte le donne che entrano in menopausa soffrono di sindrome climaterica ma, sulle donne occidentali, la statistica evidenzia un'incidenza pari al 75%.

La riduzione degli estrogeni è considerata un fattore negativo per la salute della donna; essa diventa più sensibile a diverse malattie di tipo osseo, metabolico, vascolare, tumorale ecc.

D'altro canto bisogna specificare che il pericolo NON è associato alla sindrome climaterica, bensì alla modifica ormonale di base. Significa che l'intensità e la durata dei sintomi non sono direttamente correlate all'aumento del rischio/incidenza delle malattie femminili in terza età.